賴總統投書 照見憂懼川普

美國總統川普的「俄烏和平計畫」（下稱「川普方案」）於日前公開，旋即在全球引發劇烈爭議，被評為高度向莫斯科傾斜。該方案最初的廿八點要項，包含要求基輔割讓領土、實施軍備限制、承諾不加入北約，以及多項對俄羅斯有利的重大經濟與政治讓步。由於該方案遭遇歐盟與烏克蘭的強烈反彈，並隨即進入外交折衝階段，導致內容從廿八點縮減為十九點；然而國際政治現實下，任何吸納烏克蘭立場的修改，都可能使俄羅斯無法接受。

另一方面，賴清德總統投書華盛頓郵報，於美東時間廿五日刊登。文章中最引人注目的是宣布台灣將推出總額達四百億美元（約新台幣一點二五兆元）的國防特別預算，目標是於二○二六年將國防支出占ＧＤＰ的比例提升至百分之三點三，進而在二○三○年達到百分之五。由於時間點的關聯性，不禁令人推論，台灣是否察覺到美國現行政策可能傾向犧牲盟友，而不得不採取標準自助行為。

「川普方案」的本質，在於它顯著偏向俄羅斯的安全需求，卻對國際法中核心的國家主權原則採取了選擇性忽視。這深刻體現了川普標榜的「以實力謀和平」外交哲學、高度工具化和交易性的外交風格。在川普政府主導下，國際體系中「自助」的必要性被推至極致。

烏克蘭和歐盟將「川普方案」斥為一份「俄羅斯願望清單」，尤其對「凍結戰線」與「領土讓步」表達極大憂慮；這對於同樣身處大國競爭前緣的台灣而言，無異於一記猛烈警鐘。

當川普政府毫不掩飾，為了追求「交易」快速成功而願意犧牲次級盟友的核心利益，台灣決策者只能積極表態「願意加速提升自身戰略價值」，以避免成為下一個被「交易式外交」犧牲的籌碼。然而，賴總統的投書在台灣內部也面臨了嚴峻的批判與質疑。首先是刻意忽視軍購延遲的風險，賴政府高調承諾大幅增加軍費，卻對當前美國數十億美元的對台軍售未能如期交貨，刻意輕描淡寫。在川普政府強調盟友付費的背景下，增加軍費固然展現台灣的決心，但若無法順利轉化為實際的嚇阻能力，僅是空頭支票，也會讓「交保護費」之譏成為政府強化國防論述的硬傷。

其次是國安策略的單一化風險，將國家安全過度依附於川普政府的戰略善意與政策上，形同將雞蛋放在單一籃子裡。過度聚焦「自助」的軍備競賽，同時也可能加劇區域的安全困境，並使台灣完全受制於華府的政策鐘擺。

第三，則是賴政府實質放棄兩岸交流。國防預算的大幅提升與對美直接示好，可能是以實質放棄兩岸溝通與交流管道為代價。在兩岸關係冰封之際，持續單邊強化軍事嚇阻，或使區域緊張情勢在川普任內螺旋式上升，而非達成真正平衡。

賴總統的投書是在川普「交易式外交」風險下的決策，它既是台灣因應「棄子」風險的「自助」展現，也是積極鞏固全球盟主信心的作為。

然而，未來台灣戰略地位的關鍵變數，將是預計於明年四月舉行的川習會，期間是否會將台灣議題納入議程與交易範疇，將是考驗美中台三邊關係走向與台灣外交空間的關鍵指標。同時，也將檢驗台灣這樁「自助」強化結盟的單軌戰略，能否有效抵抗現行的結構壓力。