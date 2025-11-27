一旦高市「蔫了」又或美國戰略有變…美日轉向 台灣如何自處

大陸國家主席習近平在廿四日晚與美國總統川普通電話時，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；川普則表示「理解台灣問題對於中國的重要性」。川習通話後，緊接著又有川普與日本首相高市早苗通話，最新的進展則是，高市早苗表示將與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。高市此言，似乎已意識到台灣問題於大陸而言的敏感性，有意緩和中日關係。

另外，美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授白蘭斯，也於近日刊出以「台灣已走到臨界點」為題的專欄中提到，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。

中國要解決台灣問題，訂定時間表照表操課並非上策。要採用什麼樣的工具、要採取什麼樣的組合拳，也不是事先可以完全確定一成不變的，而必須看國際情勢的變遷，更需要的是難得的機遇。

高市首相的「台灣有事」論，雖讓高市與其右派支持者，以及台灣的反中派都爽一下，卻被中國抓到機會及正當性，從軍事、商貿、文化、觀光等各方面給予迎頭重擊，並擴大到政治、外交方面繼續操作，例如提琉球地位未定論等，美國也只在旁邊觀望，川普甚至在與習近平通話時表示「理解台灣問題對中國的重要性」。川普的談話應可解釋為對中國的安撫，但如果川普真的理解台海的重要性、也知道中國的實力，他可能認知到支持台灣將引發立即的危險；「讓美國再次偉大」的美夢也會破碎，其未來的戰略就可能會有轉折。

白蘭斯教授說，台灣將走到臨界點，其實美國自己也將走到臨界點，如認知本身的安全及解決本身的問題重於支持台灣，美國的戰略將從模糊走向清晰；而這種清晰可能是，從理解台灣問題對中國的重要性，逐漸走向認同台灣回歸中國是戰後國際秩序重要的組成部分。此認知或也可說是「阻礙台灣回歸中國就會影響戰後的和平秩序」。

高市的「台灣有事論」事件，雖激怒中國，但此事件卻可使美日重新思考支持台灣、甚至出兵護台的嚴重性，此變化對台灣可能產生的結果是，未來他們不但「實不至」，恐怕連「口惠」都不會有。

面對高市的「日本有事」，台灣方面以綠營政治人物輪流吃壽司、政府全面開放福島五縣食品、賴總統鼓吹組團赴日觀光等表示支持日本。輕則一旦高市「蔫了」我方將自陷難堪，重則會火上加油甚至燒到自己。在此時此刻更重要的是，當美國戰略將可能有變的情況下，要思考如何自處，以謀求國家安全以及人民福祉。