賴聯合高市抗中 被美澆冷水

高市以一句「台灣有事，就是日本有事」試圖啟動日本在台海議題上的主導敘事，甚至暗示必要時日本將不排除軍事介入。賴清德政府順勢大表支持，彷彿終於找到能在台海局勢中與台灣站在同一陣線的堅實靠山。中日關係急速惡化，北京火力全開反制高市早苗。大陸領導人習近平與美國川普總統通話，瞬間讓整個區域情勢倒轉過來，也讓高市首相與賴清德總統寄望的政治工程化為虛空。

川普既沒力挺日本，也沒替賴清德說半句強硬話，更沒在台灣問題上重申美國的任何承諾。他以對北京立場「表示理解」的語氣，而不是對抗，更不是挺進。北京想測試的，就是美國是否願意在台灣問題與日本站在同一陣線。如今答案揭曉：川普沒有。

北京刻意把「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成」，等於把台灣問題從兩岸議題升格為世界秩序議題，同時把二戰史觀拉進今日的台海爭端。這顯然是北京量身打造給川普的，川普的反應顯示這招奏效，他沒反駁，也沒插旗，而是用「理解」帶過。既沒有重申「保衛台灣」，也沒明確支持東京的戰略主張，反而選擇避開所有敏感字眼，意味美國的立場正往模糊方向移動。

對北京而言，這是確認美國不願在台灣問題上走向對抗；對東京與台北而言，則是一盆冷水澆下，原以為美國必然會站在日台背後，結果卻是選擇保持距離。

高市的強硬表態引來北京的高強度反制，北京不但升高外交警告，還把訊號明確傳向日本國內：不能讓日本軍國主義復活，不能讓右翼勢力開歷史倒車，不能讓外部勢力以台灣為突破口。這已非一般外交溫度，而是帶著戰略層次的示警。

賴總統的政治算計同樣落空。他不但刻意以「挺日」姿態強化政治訊號，這或許能刺激綠營盤面，但在國際現實前顯得格局狹窄。因為真正決定台灣處境的不是日本的政治口號，而是美國的態度。在這關鍵問題中，川普沒有給台灣隻字片語支持。這意味賴清德緊貼的日本戰略落空，無法在國際上形成真正的聯盟。

川普看世界是以交易角度，而不是以價值或承諾來思考。烏克蘭是算戰爭成本，中東是算能源布局，台灣則是算科技與供應鏈價值。他不會為台灣負無限責任，也不會替日本承擔歷史包袱。他要的是可讓美國獲利，讓談判更有籌碼的議題，而不是把台灣當盟友。他做的一切，都只是為了增加與中國談判的籌碼，並降低美國涉入戰爭的風險。

殘酷的現實是：台灣不能靠日本，而日本也不能靠美國。沒有美國撐腰，賴清德的親日姿態沒有戰略支點，區域真正的力量變化是中國正構築足以讓美國不願輕易介入台海的戰略結構，日本的戰略與口號不再具備影響力。

中日若因高市的挑釁走向長期對抗，台灣絕不會是漁翁得利，而會是最容易被捲入前線而承擔最大風險的一方。賴總統缺乏戰略視角，只會讓台灣更危險。日本沒有得到美國背書，賴政府卻一味押寶於日本，結局自然和高市一樣：竹籃打水一場空。