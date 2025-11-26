川普會轉彎 台需調整步伐

美國總統川普與大陸領導人習近平再次通話，會後雙方發布的新聞稿則是南轅北轍。美國說，討論的議題包括貿易、關稅、俄烏戰爭；新華社報導，重點放在台灣問題上，習近平說「台灣回歸中國是核心，這是二戰以後國際秩序重要的一環」，川普說「美方理解台灣問題對中國的重要性。」

雙方通電話的時機耐人尋味，發生在釜山川習會後、中日關係因台灣議題緊張升溫時、川普積極推動終止俄烏戰爭的背景下。川習通完話，川普又打電話給日本首相高市早苗，高市通話後說「日美關係良好，合作無間」，細節不說。整個事情勾勒下來，川習和川高電話會，焦點在台灣問題。

川普是精明幹練的總統，心直口快，但從不談他對台灣的政治立場，也不回答「台灣有事，美國出兵？」這種戰略模糊，吻合美國的利益。這次高市說「台灣有事日本有事」，川習兩位高手過招，習不會說「請你管管高市」、川普也不可能說「日本的事，美國會管」，彼此心領神會。川普給高市電話，電話後高市會做什麼尚不知，高市會成為誤闖叢林的小白兔？還是日本的新時代英雄？也不知。

高市的台灣有事說引起軒然大波，中國很憤怒，呼籲民眾近期不要赴日觀光、停止日本水產品進口，更在日本附近實彈演習；如果高市不收回言論，其他的措施會再出手。但高市在日本的民調，從剛上台時的百分之四十四，到目前已破七成，還在攀升。日本人認為高市的說法不同過去的首相；只是日本的觀光產業、股市的中國相關股下跌。

高市的民調，跟一九九五年台灣李登輝總統到康乃爾大學訪問相同，台灣民眾認為「突破外交孤立」，訪問前李登輝的民調百分之卅，後一路攀高，到當年底，民調百分之五十以上；中國非常不滿，在台海實施飛彈試射，美國還派兩艘航空母艦到台灣。台灣民眾最記得的可能是，台灣股市從最高的七千二百點，跌到五千二百點，跌百分之廿八。

習近平承續長期的一中政策原則，他在位十多年來，沒有統一的時間表，就算中共解放軍武統台灣的聲浪強大，他仍以長程統一目標推進；可以說，習近平是對台鴿派，這次他將台灣問題放進「戰後國際秩序」的故事裡，喚起川普，中美在二戰時並肩作戰，盼再寫新篇章。

台灣這幾年親美，但沒有得到川普的關愛；而對中國抗中保台，使得台灣在Ｇ２間，找不到自己的立足點。倚美論者認為，兩岸交戰美國會出兵護台。但從俄烏戰爭中可見，美國和烏克蘭簽的礦產開發協議、協助重建烏克蘭，美國都要分一半利潤，這都是川普國際現實主義的算盤。美國承諾的事未必兌現，沒承諾的事，更難以實現。

川普加了那麼多關稅給中國，中國對美出口還是成長，反而是美國國內通膨升高；川普知道和中國要以合作代替對抗，也知道Ｇ２「合則兩利、鬥則俱傷」。川普碰到牆都會轉彎，賴清德也該知道。台灣還有時間調整自己的步伐，政治人物要心繫國家安危，如果執著於選舉算計，時間不會站在台灣這一邊。