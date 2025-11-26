科技．人文聯合講座／靜默的革新

這個月我訪問韓國，很驚喜在梨花女子大學校園裡看見斯克蘭頓（Mary Scranton, 1832–1909）的半身像，為她畫了一幅素描。人們常以為現代比過去更複雜，但今日回望十九世紀末朝鮮王朝的局勢，外力介入、內部改革、知識加速流動與女性地位的轉折，早已在十九世紀的朝鮮社會全面展開。斯克蘭頓正是這段歷史中具啟發性的人物。

她五十三歲抵達朝鮮，這在當時的美國女性宣教體系中相當罕見。她原本只是陪兒子旅行，並無宏大使命，但抵達後的情勢使她踏上一條從未設想的道路。當時基督教在朝鮮仍屬灰色地帶，社會對西方保持戒心，女性處境受傳統制度強烈約束，教育也仍依循舊制。她創立的梨花學堂起初只有三名學生，她自己也難以預料這所小學堂日後會成為全球最大的女子大學。

斯克蘭頓帶來的啟發，不在於宗教與教育的辯論，也不在於宣教史的政治脈絡，而在於她展現出的耐心、調整與陪伴。美國領事館提醒她必須謹慎，不要違反民俗；她遂從最細小的事做起，學習語言、建立關係、提供醫療與教育。她逐漸理解當地女性難以離家就學的原因，不是上層女子排拒知識，而是社會結構中從未為她們預留受教育的位置。於是她調整原本僅招收上層學生的想法，將梨花學堂定位為下層女孩接觸現代教育的入口，並教授韓文與漢字，使學生能以自身文化的文字閱讀經典，而不只依靠西方語言。

她的行動核心是日常互動。她敞開住處，讓任何朝鮮女性都能進入聽課、談話、求醫或提問，有人甚至為了短暫停留而跋涉數十公里。這種看似單純的做法減輕了文化差異的張力，也在限制重重的社會裡為女性創造新的公共空間。她與本地聖經婦女合作，由她們負責講解與探訪，建立起女性主導的知識與社會網絡，突破教會傳統的男性結構。

斯克蘭頓的例子說明，真正的結構性革新常始於細緻而持續的關注。她沒有龐大資源、沒有官方支持，也缺乏強勢話語權，甚至長期受疾病折磨，但她投入理解與陪伴，使她的行動在許多朝鮮女性的生命中留下深刻痕跡。今日的世界處於知識快速流動、文化碰撞與價值重組的狀態。斯克蘭頓曾說梨花學堂的目標，是讓女孩成為更好的朝鮮女孩，而不是模仿西方人，這句話在今日依然有力。真正的現代化不是要求人變成強勢文化的複製品，而是讓人具備閱讀、書寫、思考與對話的能力，並以自己的方式理解世界。

斯克蘭頓的晚年，位處日本勢力擴張的陰影下，國際局勢已非宣教士能控制，但她仍相信教育與信念終會留在人心。病重時，她感謝自己仍有時間為朝鮮工作。她最終在首爾辭世，葬於楊花津外國人墓園。意識模糊前，她最後的心願只是希望能再陪伴這片土地久一些。

今日我們仍面對科技焦慮、社會失序與文化競逐。斯克蘭頓的故事提醒我們，改變的方式往往不是改變整個世界，而是創造一個空間，使人得以被理解、被教育與被看見，這也許是當代最值得重建的能力。

（作者為前科技部代理部長）