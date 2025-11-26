陸生聯招會公布今年陸生招生數據，其中博士生僅註冊六十六人、碩士生十二人，加起來僅七十八人，不僅首度跌破百人，也是開放陸生來台就學以來的最低人數。

馬英九時代兩岸文化交流熱絡，兩岸學生互相來往。看到陸生在學校認真學習的一面，可以激發我們學生讀書的動力；大陸學生則看到台灣民主自由的一面，「台灣最美的風景是人心」這句話，也是當時流傳到大陸的。馬政府的陸委會官員曾說，開放陸生來台是培養「友台菁英」；這些學生回大陸後，因為對台灣有相當的認識，在對台態度上會比較和平友善。

可惜近年來，民進黨政府逐漸斷絕兩岸文教交流，並採取抗中政策。賴總統稱對岸是「境外敵對勢力」，連日相高市早苗「台灣有事，日本有事」言論引發北京不滿後，賴總統與綠營人物還以接力吃日本料理的方式挺日，讓兩岸關係更為緊張。

民進黨政府不僅把兩岸交流幾乎視為中共統戰，看待共有中華文化亦如毒蛇，內政部長劉世芳擔任立委時曾說「扯鈴是中國的統戰工具」，簡直比扯鈴還扯。台灣不要怕大陸學生來台，有交流才有互相學習和認識溝通的機會，政府不應再阻擋陸生來台。