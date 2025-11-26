請還給陸配完整公民權

陸配參政需「放棄中華人民共和國國籍」的爭議甚囂塵上。內政部長劉世芳援引行政院一一二年函示，將大陸地區視為「外國」；並援引國籍法第廿條，要求陸配必須提出「放棄國籍」證明，否則不得擔任公職。這種看似「一視同仁」的要求，實則無視兩岸關係中的特殊法制安排，卻設下了一道無人能跨越的「玻璃門」，變相剝奪了這群已取得中華民國身分證的新住民之合法參政權。

首先，法治國家有一項基本原則，即「法律不強人所難」。在大陸的政治邏輯與法理認知下，台灣是其領土不可分割的一部分，因此北京怎可能自打嘴巴，核發證明文件批准大陸人民為入籍台灣而「放棄國籍」？期待對岸配合發出這種證明，無異緣木求魚，這在現實上根本不可能。

政府要求陸配回到大陸辦理一張「根本不可能存在的證明」，這不是法治，而是刻意刁難。當國家已經依法賦予陸配身分證，承認她們是中華民國國民，卻又設下一個實務上無法達成的條件來限制其權利，這在憲法層次上已構成了對參政權的實質侵害。

其次，在中華民國的憲政架構下，兩岸關係具有特殊性，這也是當初之所以須制定兩岸人民關係條例的原因。依該條例，陸配取得身分證的前提是「註銷大陸戶籍」；在我方現行制度下，「註銷戶籍」即是喪失對岸身分的法制要求。若行政權僅憑一紙函釋，便將「大陸地區」直接解釋為「外國」，強行適用國籍法「放棄國籍」的規定，這不僅架空了兩岸人民關係條例的特別法地位，更違背了中華民國憲法對領土與兩岸關係的定位。

許多陸配已在台灣生活多年，在此落地生根、守法納稅，早已是台灣社會的一分子。她們註銷了對岸戶籍，放棄了在對岸的社會福利與公民權利，展現了對台灣這塊土地的認同。真正的忠誠檢驗，應在於擔任公職後的行為規範、財產申報，甚至是反滲透法的監督，而非在參選門檻上設下死結。

若因為北京當局的政治態度（不發證明），導致取得我方公民身分的陸配無法行使參政權，這豈不是讓台灣的民主權利，變相受制於中共的法制嗎？台灣自詡為亞洲民主燈塔，展現自信與包容才是對抗統戰最好的武器；既然接納陸配成為中華民國國民，就應保障其完整的公民權。