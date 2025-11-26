聽新聞
民進黨的人權 遇到陸配就轉彎

聯合報／ 林文寶／高師大事業經營系教授（高雄市）

近日，內政部劉世芳在立法院就陸配入籍年限議題備詢，脫口而出兩岸「基本上是兩國」，此言不僅為執政黨在陸配議題上的歧視性政策提供了「理論基礎」，更是一次毫不掩飾的憲政脫軌。這番言論印證了民進黨政府對待陸配的雙重標準，構成了一幅充滿謬誤與政治算計的諷刺畫像。

民進黨政府向來高舉「人權」與「平權」大旗，然而在對待陸配議題上，卻展現了令人費解的雙重標準。當前法律規定，外籍配偶取得身分證年限最快為四年，唯獨陸配最快需六年。

在野黨提出將其修正為一致的四年，本是追求基本人權平等的舉措，卻遭到執政黨以各種理由強力阻擋。這種基於出生地的差別對待，已然構成制度性歧視。

執政黨的邏輯彷彿一套「人權自助餐」，只挑選對其有利的項目。他們可以為其他群體爭取權益，卻對近四十萬名已是「台灣人配偶、台灣人父母」的陸配群體視而不見。這些陸配早已是台灣社會的一分子，她們在此落地生根、養育下一代、貢獻社會，卻因其原生地而被貼上標籤，在法律地位上被畫為次等公民。這種做法不僅違背普世人權價值，更撕裂家庭與社會，製造內部對立。

每當在野黨提出合理務實的兩岸交流，或權益平等法案時，「國家安全」便成為執政黨手中最廉價、也最有效的否決工具。在陸配入籍年限議題上，民進黨再次祭出「國安」大旗，渲染縮短年限將導致「國安破口」、「木馬屠城」。此論是刻意製造恐懼的政治操作，其謬誤在於混淆了「審查機制」與「等待年限」的區別。

事實上，所有申請歸化者都必須經過國安局、陸委會、調查局等機關，多重而嚴格的背景審查與安全查核。真正的國安防線在於審查的「深度」與「廣度」，而非等待時間的「長度」。 執政黨刻意將兩者混為一談，無非是為了將單純的人權議題扭曲為國安危機，藉此煽動民粹、鞏固其支持者的敵我意識。本質上是將國家安全工具化、打壓異己、推行歧視政策。

劉世芳部長的「兩國論」，是此次爭議中最具毀憲亂政性質的言論。身為依中華民國憲法任命的內政部長，她卻在國會殿堂公然陳述與憲法規制截然不同的「兩國」概念。這無疑暴露了民進黨核心的台獨意識形態，與賦予其執政權力之法理基礎間的根本矛盾。

執政黨在陸配議題上的立場，建立在選擇性人權、誇大國安威脅、扭曲憲政法理這三大謬誤之上。其最終目的並非守護台灣，而是透過製造敵人、分化社會來謀取狹隘的政黨利益。一個成熟的民主社會應當以包容、平等、法治為基石，而非以歧視、恐懼、謊言來治理。

