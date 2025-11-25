森林年金 開啟森林金融制度化想像

貝倫ＣＯＰ30氣候峰會閉幕，結果讓人沮喪，化石燃料的逐步淘汰受到更大、更公開的阻力，毫無進展。然而，另一備受矚目的場外倡議，是巴西主導的「熱帶森林永久基金」（Tropical Forests Forever Facility, TFFF）。外界普遍認為其為避免毀林的重大突破，但若將結構拆開來看，它更像是一種「森林年金」，以永久性資本投資，再以年度化、依績效發放的模式，把投資收益的一部分轉為森林保護的長期現金流。

構想之所以吸睛，是因傳統森林資金機制存在核心缺陷，即過度依賴捐助國年度預算、援助常受政治變動影響、專案到期後資金中斷；而森林所在國面臨的毀林壓力卻是長期且結構性的，一旦斷炊可謂前功盡棄。

為此，ＴＦＦＦ企圖用規模一二五○億美元的永久基金改變困局，基金預期投報率達百分之七點六，其中百分之四點九支付給投資人，扣除成本後的剩餘利差再用來按年、按森林維持績效支付給森林國（每年每公頃四美元，目標十億公頃，有扣款機制），是一套「利差養森林」的長期制度。

問題從這裡浮現。首先，永久基金最典型挑戰，是「名目報酬看似足夠，但實質報酬在通膨與市場波動下會被侵蝕」。在全球通膨長期約維持百分之二至三下，相對於毀林的誘惑，森林給付幾乎沒有實質增值空間；若再遇上低利率年代或全球債券市場不振，基金實質購買力會逐年減少，甚至侵蝕原始基金。

這正是發起國英國最後煞車的主因：即投資模式過於依賴市場利差、抗通膨與經濟下行情境的制度保險不足、管理費用率與風險分攤尚未明確。事實上英國仍加入法國廿五億美元剛果盆地森林倡議，顯示其偏好傳統、多邊、自己管得到，且可預期的森林資金框架。

第二個問題在於「支付剛性」與政治化風險。概念文件雖寫明壞年少發、好年補發，但未來森林國是否會形成「每年應有固定收入」的政治期待？若支付變成剛性，就可能逼基金動用本金，重演全球年金基金最常見的失敗覆轍。

第三個、也是根本的問題，是「森林治理能力」與「分配正義」。除了錢，毀林的根源包含土地權利不明（轉型正義）、地方政府財政依賴開發、非法伐木猖獗、原住民族沒有治理權與收益分配權等，均非ＴＦＦＦ可影響。

雖然，ＴＦＦＦ承諾森林給付二成需流向原住民與在地社群，類似台灣禁伐補償般強調直接給付，但僅停在原則，缺乏可問責的條文、監督機制與違反後的制裁，可能使直接給付美意打折，變成新的資源再分配政治，而非有用的保育工具。

然而，對ＴＦＦＦ的質疑不應成為阻卻創新的理由，不能期待一個方案解決深植於土地、原住民與國家間的複雜問題。它的真正價值，在於開啟森林金融「長期化、制度化、去政治化」的想像，讓保護森林不再每年向捐助者「乞討」，透過可預期的年金收入，讓森林國、原住民與在地社群有能力規畫長期事務；同時超越責任投資，在肯認自然有價基礎下，公私部門投資人共同採取「惠益共享」行動。

ＴＦＦＦ是值得關注、推動的制度試驗，雖然目前尚未啟動，但只要方向正確、治理扎實，森林年金可望成為全球自然治理新典範，而非僅止於高峰會上宣示的美好願景。停滯不前、找不到方向的台灣森林治理，也需要ＴＦＦＦ那股敢夢、創新的企圖心。