聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／「清慎勤」與「自由、平等、友愛」

聯合報／ 潘襎

近幾日重讀錢穆《國史大綱》。南北宋之亡，情境頗為雷同，忘記「脣亡齒寒」之理。北宋徽宗朝，大遼遭受金攻擊，宋朝上下昧於國際局勢，兵弱啟釁，連金滅遼；金兵藉口南下，苟且謀和，遜位欽宗卸責，退散聚勤王軍隊二十餘萬，金兵再次南下，降時欽宗嘆言宰相誤我。錢穆：「靖康時，中國太平已久，人生不見兵革，廟堂之相，方鎮之將，皆出童貫、蔡京、王黻、梁師成之門，無一可倚仗者。」

南宋亡國如出一轍，蒙古興起，君臣戰和不定，被迫走上連蒙滅金道路。金哀宗致宋國書降言脣亡齒寒之理，宋不聽，金亡。元軍挺進臨安城，大臣主降，垂簾聽政的謝太皇太后對大臣說「諸大臣誤我」。到底是皇帝無能還是大臣誤國呢？稍微有點歷史知識的人都會知道，中國歷朝歷代朝堂，上下交相卸責，就是氣象衰頹、大廈將傾之貌，縱有能臣亦無力回天。

北宋亡，偏安杭州，朝臣呂本中詩詞〈南歌子．驛路侵斜月〉：「驛路侵斜月，溪橋度曉霜。短籬殘菊一枝黃。正是亂山深處，過重陽。旅枕元無夢，寒更每自長。只言江左好風光。不道中原歸思，轉淒涼。」國破家亡，晚秋已過，撩亂的深山驛路上，江南風光雖好，一夜無夢，寒夜卻是漫長。思歸中原不可得，呂本中悽慘過了重陽節；那枝殘菊黃花就是呂本中，自喻黃花晚節。

呂本中家世顯赫，北宋宰輔後人，叔曾祖父呂蒙正家貧，勤學中狀元，三次拜相。皇上問族人賢良，舉薦弟侄呂夷簡；夷簡傳呂公著、公著傳呂好問、好問傳呂本中。呂蒙正著有〈寒窯賦〉勗勉後人：「嗟呼！人生在世，富貴不可盡恃，貧賤不可盡欺。聽由天地循環，周而復始焉。」勸戒後人貧賤、富貴，端在自己作為，如果從歷史發展而言，如不懂以前人為鑑、以史為鑑，則興衰「周而復始」。

遭逢北宋覆滅，呂本中著《官箴》：「當官之法唯有三事：曰清、曰慎、曰勤。知此三者，可以保祿位，可以遠恥辱，可以得上之知，可以得下之援。」三個必要條件之外，加上一個充分條件：「忍之一事，眾妙之門。當官處事，尤是先務。若能清、慎、勤之外，更忍一忍，何事不辦？」《官箴》成為明清兩代官員道德尺度，康熙皇帝親題「清慎勤」，期許官員清廉、謹慎、勤政，主張激烈改革而失敗的康有為增題「清慎勤忍」，不知是否為改革失敗後的自省？

法國大革命時期巴黎市長尚─尼古拉．帕謝說：「自由、平等、友愛，否則即死亡。」面對專制，沒有自由、平等、友愛，只有死路一條。法文Fraternité翻譯成「博愛」當為誤譯，應翻譯為友愛、兄弟愛，那是一種彼此認同的團結意義。一九四六年法國第四共和，「自由、平等、博愛」明確寫入憲法，三者成為立國精神，或可為廣義的法國官箴。

台灣社會處於一個歷史矛盾的時代，民眾茶餘飯後看著電視名嘴度日，以名嘴之好惡為好惡，這就是今天台灣政壇給人的印象。

官員民代忙於相互攻訐，何暇讀史呢？古代帝王大臣，知史而寡行仁義，終至亡國；今日國際局勢瞬息萬變，官員民代若不讀史、乏於國際局勢且少內省，災禍恐真的不遠！

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）

名嘴 憲法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／ESPN節目撤換超級名嘴史密斯 引美媒各種猜測

影／龜吼漁港黃金果4顆988名嘴批坑殺 攤商反擊賣多年：明碼實價

王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳！名嘴大膽公開比對：衛浴設備相同

書船長載江南月

相關新聞

政策開後門 師培苦讀白忙？

當新聞裡寫著「高中自然科專技教師，業界經驗六年、免教檢、免實習，兩年內補八學分即可」，我的心，像是被重重地搥了一拳，酸澀...

日薪改月薪 可解代理教師荒

日前聯合報社論提及教師荒問題，相當感觸。少子化的時代，理應是班級數減少、教師缺額跟著減少，何以竟出現教師荒？顯然目前教師...

國小教師荒 改革刻不容緩

去年剛剛從一個因少子化頹敗的私立大學退休，自問才過知天命之年，尚能飯碗米糧，又因貪圖小孩的天真療癒臉龐，以及孔明車五分鐘...

科技．人文聯合講座／「清慎勤」與「自由、平等、友愛」

近幾日重讀錢穆《國史大綱》。南北宋之亡，情境頗為雷同，忘記「脣亡齒寒」之理。北宋徽宗朝，大遼遭受金攻擊，宋朝上下昧於國際...

COP30凸顯「無效減碳」現實

一年一度的全球氣候大拜拜ＣＯＰ30可說是在一事無成的情況下落幕。此次會議在世界碳排第二大國美國退出巴黎協定的陰影下召開，...

森林年金 開啟森林金融制度化想像

貝倫ＣＯＰ30氣候峰會閉幕，結果讓人沮喪，化石燃料的逐步淘汰受到更大、更公開的阻力，毫無進展。然而，另一備受矚目的場外倡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。