科技．人文聯合講座／「清慎勤」與「自由、平等、友愛」

近幾日重讀錢穆《國史大綱》。南北宋之亡，情境頗為雷同，忘記「脣亡齒寒」之理。北宋徽宗朝，大遼遭受金攻擊，宋朝上下昧於國際局勢，兵弱啟釁，連金滅遼；金兵藉口南下，苟且謀和，遜位欽宗卸責，退散聚勤王軍隊二十餘萬，金兵再次南下，降時欽宗嘆言宰相誤我。錢穆：「靖康時，中國太平已久，人生不見兵革，廟堂之相，方鎮之將，皆出童貫、蔡京、王黻、梁師成之門，無一可倚仗者。」

南宋亡國如出一轍，蒙古興起，君臣戰和不定，被迫走上連蒙滅金道路。金哀宗致宋國書降言脣亡齒寒之理，宋不聽，金亡。元軍挺進臨安城，大臣主降，垂簾聽政的謝太皇太后對大臣說「諸大臣誤我」。到底是皇帝無能還是大臣誤國呢？稍微有點歷史知識的人都會知道，中國歷朝歷代朝堂，上下交相卸責，就是氣象衰頹、大廈將傾之貌，縱有能臣亦無力回天。

北宋亡，偏安杭州，朝臣呂本中詩詞〈南歌子．驛路侵斜月〉：「驛路侵斜月，溪橋度曉霜。短籬殘菊一枝黃。正是亂山深處，過重陽。旅枕元無夢，寒更每自長。只言江左好風光。不道中原歸思，轉淒涼。」國破家亡，晚秋已過，撩亂的深山驛路上，江南風光雖好，一夜無夢，寒夜卻是漫長。思歸中原不可得，呂本中悽慘過了重陽節；那枝殘菊黃花就是呂本中，自喻黃花晚節。

呂本中家世顯赫，北宋宰輔後人，叔曾祖父呂蒙正家貧，勤學中狀元，三次拜相。皇上問族人賢良，舉薦弟侄呂夷簡；夷簡傳呂公著、公著傳呂好問、好問傳呂本中。呂蒙正著有〈寒窯賦〉勗勉後人：「嗟呼！人生在世，富貴不可盡恃，貧賤不可盡欺。聽由天地循環，周而復始焉。」勸戒後人貧賤、富貴，端在自己作為，如果從歷史發展而言，如不懂以前人為鑑、以史為鑑，則興衰「周而復始」。

遭逢北宋覆滅，呂本中著《官箴》：「當官之法唯有三事：曰清、曰慎、曰勤。知此三者，可以保祿位，可以遠恥辱，可以得上之知，可以得下之援。」三個必要條件之外，加上一個充分條件：「忍之一事，眾妙之門。當官處事，尤是先務。若能清、慎、勤之外，更忍一忍，何事不辦？」《官箴》成為明清兩代官員道德尺度，康熙皇帝親題「清慎勤」，期許官員清廉、謹慎、勤政，主張激烈改革而失敗的康有為增題「清慎勤忍」，不知是否為改革失敗後的自省？

法國大革命時期巴黎市長尚─尼古拉．帕謝說：「自由、平等、友愛，否則即死亡。」面對專制，沒有自由、平等、友愛，只有死路一條。法文Fraternité翻譯成「博愛」當為誤譯，應翻譯為友愛、兄弟愛，那是一種彼此認同的團結意義。一九四六年法國第四共和，「自由、平等、博愛」明確寫入憲法，三者成為立國精神，或可為廣義的法國官箴。

台灣社會處於一個歷史矛盾的時代，民眾茶餘飯後看著電視名嘴度日，以名嘴之好惡為好惡，這就是今天台灣政壇給人的印象。

官員民代忙於相互攻訐，何暇讀史呢？古代帝王大臣，知史而寡行仁義，終至亡國；今日國際局勢瞬息萬變，官員民代若不讀史、乏於國際局勢且少內省，災禍恐真的不遠！

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）