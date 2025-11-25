聽新聞
政策開後門 師培苦讀白忙？

聯合報／ 林品馨／大學師培生（台南市）

當新聞裡寫著「高中自然科專技教師，業界經驗六年、免教檢、免實習，兩年內補八學分即可」，我的心，像是被重重地搥了一拳，酸澀得令人想哭。

我知道，這項修法針對的是高中端，是為了那些羅致不易的自然科學人才。身為國小師培生，還是想說，這不僅是學制問題，這是對「教育專業」價值的無情挑戰。

師培生從大一開始，便踏上了一條漫長且布滿荊棘的修羅路。我們在本科系的繁重課業外，還要修習教育學分。我們在教室裡，對著空盪盪的椅子練習板書、設計教案，為了每一個提問技巧、每一分鐘的班級經營反覆焦慮。

畢業後長達半年的教育實習，只有一萬元的實習獎助金，只好撙節開支，回家靠父母養。我們在教學現場摸爬滾打，學習如何與家長溝通、如何安撫特殊生、如何在行政與教學間取得平衡。最後，還要面對教師資格考，以及那萬中選一、如同過獨木橋般的教師甄試，只為了證明具備教育專業。

然而，只要你在業界有六年經驗，那些我們苦讀多年的教育哲學、班級經營、青少年心理發展，通通可以被簡化成「入職後兩年內修畢的八學分」。我們曾經視為圭臬的教育專業，在找不到人的現實面前，是可以被如此輕易打折的。

教育學分只是形式，實習只是過場。當「開後門」成為解決師資荒的手段，那循規蹈矩、一步一腳印通過層層關卡的人，究竟算什麼？我們堅持的教育熱忱，在「待遇比照正式教師」卻「免試免實習」的捷徑面前，顯得如此廉價。

師培體系存在的意義在哪裡？我們對於教育專業的老師有幾分尊重，教育政策的急就章已給了答案。

