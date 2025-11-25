日薪改月薪 可解代理教師荒

日前聯合報社論提及教師荒問題，相當感觸。少子化的時代，理應是班級數減少、教師缺額跟著減少，何以竟出現教師荒？顯然目前教師提早退休的多，屆齡六十五歲退休者相對減少。

教師的薪俸是以學歷認定，以國小教師論，只要進修取得碩博士學位，其薪俸可達公務人員十等到十四職等的俸額；不像一般公務人員薪俸係以占職等缺論計，不受學歷的影響。然而，在公務體系占十等以上主管職缺談何容易？因此公務員羨慕老師的薪資待遇。以筆者曾任國中教師、主任、校長，後因參加基層特考乙等教育行政，轉職縣教育局公務員，薪俸一下子調降不少，直到升任十一職等局長職務，薪資才與在學校當老師時相當。

由此可見，教師的薪資待遇比一般公務員高，且有寒暑假，為何部分教師仍急著退休？

首先，「大投訴」時代師道不尊，少子化影響下家長護子心切，孩子在校發生了問題卻往往歸咎於教師，尊師重道早已拋九霄雲外。其次，當前校事會議制度陷於以下的困境：一、入案門檻過低，匿名投訴、無具體內容的指控竟也能啟動調查程序。二、教師涉案調查的獨立性與專業性不足，品質難以管控。三、救濟機制不完善，教師對調查結果的異議無處可訴。再者，三個月以內的短期代理教師以日計薪，難覓代課教師。

筆者建議如下：一、教師遴聘及解聘因涉學校內部人事問題，宜改由校務會議辦理。二、明確界定入案門檻，無具體內容、檢舉人身分無法識別的投訴應直接駁回。三、完善救濟程序，賦予被調查教師充分的知情權和申辯權。四、設置明確期限，確保調查不成為當事者無限期的困擾。五、入案前即應有協調改善的機會。

至於代理教師薪俸問題，癥結在日薪或月薪。筆者建議若原任教師請假達一個月以上，即應讓代理教師實領完整月薪，保障代理教師權益，無須三個月以上才可領月薪。只要妥善解決校事會議及代理教師聘用問題，教師荒問題或可迎刃而解。