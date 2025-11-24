脫軌挺日…賴總統趨之惟恐不及

日相高市早苗引爆「台灣有事、日本有事」風暴，激盪這麼多日下來，中日緊張程度急遽高升，奇怪的是北京與華府都不是在第一時間就作出回應，反而只有賴總統搶著第一個表態挺高市。台海問題，四地的反應竟是如此不同，箇中的彎彎曲曲值得檢視。

首先，北京官媒環球日報十三日社評「對高市早苗錯誤言行的關注不應失焦」；十四日加大力道再推社評「日方切莫誤判中方發出的嚴正警告」，這是因應中共外交部副部長孫衛東會見日本大使金杉憲治，就日相高市早苗言行提出嚴正交涉而發出的書面警告。問題是，此距高市宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」、暗示日本可能武力介入台海，已經過了六天，北京為何不在翌日就強烈反彈，卻要等到六天後才開始加大對日的抗議與施壓呢？顯然對於高市突發此言論，還未馬上反應過來。

但環球時報接連於十六、十九、廿日分別發表社評「中國公民需謹慎前往日本的四個原因」、「『琉球學』研究為什麼很有必要」、「日方若不糾正錯誤，必將承受更重代價」，每一步都結合了對日本相關的施壓動作，北京的核心訴求就是高市收回「錯誤的發言」。就如環時社評中所點出的，「事實已經證明，台灣問題不是日本的外交秀場，更不是可以隨意操弄的地緣政治話題。中方工具箱的選項很豐富，確保任何損害中國核心利益的言行都將付出其應有的代價。」日本方面的反應就是不能在第一時間認輸、收回高市的言論，可以示軟但不能在中方強硬下縮手，因為如此一來，高市還有什麼顏面再擔任日本首相呢？

其次，華府的反應微妙，川普沒有馬上說話。八日中國駐大阪總領事薛劍在社群平台Ｘ威脅「斬首」，引起日本國內譁然之後，川普被福斯記者問起此事，閃避未正面回應、大打太極，表示「許多盟友也非朋友」。十二日美國國務院副發言人在回應日媒記者提問時重申「一個中國政策不變」，未支持亦未反對高市言論。直到廿日國務院發言人再度重申美國「對美日同盟，以及包括日本管轄的尖閣諸島在內的日本防禦承諾堅定不移，美日同盟仍是印太地區和平與安全基石」、「堅決反對透過武力或脅迫而單方面改變現狀，包括台灣海峽、東海及南海。」

川普不沾邊的說法，顯然無意在中日緊張下再添火藥，日本或有意拉華府一起對抗北京，但顯然失效，這當然和明年四月預計於北京舉行川習會有著非常關鍵性的連結。川普或許樂得旁觀中日緊張，待雙方有意請出美方緩解時再來坐收漁利。

最脫軌的是賴清德總統，先是提醒在野與名嘴不要任意評論高市的談話，十七日更批中國對日本進行「複合式攻擊」嚴重衝擊印太的和平穩定，廿一日還大啖日本水產食物來支持日本。

應該是「台灣無事、日本才無事」，當高市談話風波已觸動台海改變現狀的紅線，賴總統的「吃播」更是推波助瀾，非但不顧國內相關產業困境，反而還要拖著全民去支持日本。這非和平之路更不是避戰，賴總統卻趨之惟恐不及，難道忘了自己是中華民國總統？