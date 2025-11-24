聽新聞
0:00 / 0:00

日踩陸紅線自討沒趣…高市若服軟 恐難逃下台

聯合報／ 鄭龍溪／大學教師（台北市）
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相高市早苗一席「台灣有事」將導致日本「存亡危機事態」的國會詢答，令中日關係緊張延續逾兩周，且無降溫趨勢。中共駐日大使館還引用聯合國憲章條文表示，若日本介入台海戰事，中國有權直接對日實施軍事行動。

中國此波對日抗議，不只從外交和軍事發軔，戰狼外交誇張重現、黃海軍演從三天延長為八天；文旅部以安全為由勸說暫停訪日、教育部建議評估留學風險。經濟方面，已暫停進口日本水產品，稀土出口管制或將隨之而上，連可愛的大熊貓也列入未來可能的抵制項目。

中國窮盡洪荒之力，各部門皆參與的全力抗日氛圍，彷如當年中國宣布對日抗戰，地無分東西南北、年不分老女老幼，中央一聲令下舉國動員。筆者過往指導的、已畢業多年的陸生亦隔海來訊表示，從來沒看過中國「抗日」如此地全面化。中國希望日本的解決態度其實也極簡單，即是高市道歉、收回之前「台灣有事」相關談話。

中國近期以來的高姿態施壓，要求方才上任的新首相收回發言，想當然耳，高市豈有可能示軟？主因當然在於高市上台的支持基礎不穩，一旦高市表態道歉，原先支持的各黨派和民意恐一夕潰散；新官上任的三把火尚未燒起，就有中國烽火壓境，高市的同黨和幕僚更不會贊成首相轉變立場，否則其有可能成為一個弱勢甚至短命下台的首相。

雪上加霜的是，高市發言後面臨中國強勢抗議，國際間卻無重要盟友聲援，尤其是美國老大哥的表態支持。迄今出現的微弱支持，是針對中國在釣魚台附近之蠢蠢欲動，美國終於表示「尖閣諸島」適用美日安保條約。事實上釣魚台問題係老調重彈，早在二○一四年當時的日本外相岸田文雄造訪華府，在和美國國務卿凱瑞會談後，雙方也曾一致對外表示美日合作防衛範圍包括「尖閣諸島」在內的東海和南海海域。

再看中國強勢抗議、日本應對乏力，那麼台灣「有事」嗎？台灣最明顯的聲援表示係採取「網紅」式的對日水產品支持。從賴清德總統「吃播」大啖壽司力挺「台日友好」後，外交部長林佳龍隨即跟進貼文「今晚我請客，慰勞同仁辛勞，點了一大盤日本干貝刺身，挺日本」。駐歐代表謝志偉也不改其外交網紅本色，邀請外交部次長吳志中享用日本料理，謝志偉還加碼「要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等」。

台灣從總統以降各級官員，以食用日本料理表達支持日本水產，不知日本首相是否領情？或是由於日本表達「台灣有事」願意馳援，台灣卻只能用「網路」發聲，缺乏任何外交、經濟、軍事的實質支持；高市一席「台灣有事」言論，只招來台灣的網紅式聲援？

高市將來若對中國服軟，即難逃短命首相命運；國際上無大國明白支持日本，台灣也只能在網路上隔海啖日本料理搖旗吶喊。高市如何在高調挺台後對中國「低頭」？已成為其上任後最大的挑戰。

在美日安保下，中國幾無可能對日開戰，但中國視台灣為不可分割的領土，自此各國恐也不敢再觸碰紅線。這是高市上任後給國際政客最重要一課—「勿攖中國其鋒、切勿自討沒趣」。

高市早苗 中日關係 台灣有事

延伸閱讀

跟進大陸對日反制？日媒：香港政府擬暫停與日本總領事館交流

64萬日圓現金在裡面！陸女成田機場遺失錢包 日本安檢員偷竊遭逮

中日關係惡化才剛開始？前國安會副秘書長：高市在任就可能持續僵持

TWICE首度登台開唱！演唱會場內外達6.8萬人 高市安排接駁車分流

相關新聞

星期透視／總統指導立院 逾越分權

大陸日前以涉犯「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統為此兩度呼籲立法院長韓國瑜，應該「站出來維護國會尊嚴」...

科技．人文聯合講座／ＡＩ究竟是什麼？

最近我看到很多人一再地講ＡＩ的重要性，好像一個人如果不懂ＡＩ，他就不能在這個社會上存活了。這使我感到非常困惑；因為根據我...

公投綁大選 選務亂象非源於制度

上周五立法院三讀通過在野黨公投法修正案、恢復「公投綁大選」，這原是節省政府辦理公投花費，提高公民參與的好事。民進黨委員在...

川普逼烏割地限武 台灣趁早覺醒

美國總統川普與俄羅斯提出一份結束俄烏戰爭的廿八點和平計畫，要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等，川普並施壓烏方要在感恩節...

俄羅斯願望清單 逼烏克蘭埋單 川普和平方案 精緻降書？

川普拋出「烏克蘭廿八點和平方案」震撼國際。《衛報》揭露其內容極度傾向俄羅斯，文件大量呈現俄語式語法，幾乎是俄文官方文件逐...

日踩陸紅線自討沒趣…高市若服軟 恐難逃下台

日本首相高市早苗一席「台灣有事」將導致日本「存亡危機事態」的國會詢答，令中日關係緊張延續逾兩周，且無降溫趨勢。中共駐日大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。