科技．人文聯合講座／ＡＩ究竟是什麼？

聯合報／ 李家同

最近我看到很多人一再地講ＡＩ的重要性，好像一個人如果不懂ＡＩ，他就不能在這個社會上存活了。這使我感到非常困惑；因為根據我的經驗，很多人腦子裡頭的ＡＩ就是生成式ＡＩ。但是我家的一把椅子，上面貼了一個標示說它是「ＡＩ椅子」，我家巷口的房屋廣告也說「ＡＩ房屋」。所以我認為一定要釐清ＡＩ究竟是什麼。

在我看來ＡＩ有三種：根據大數據的軟體、與自動化有關的軟體，及與聊天和回答問題有關的軟體。現在分別討論如下：

一、有關大數據的軟體

有些公司用了很多設備，這些設備和零件如果老舊了就要換，但是如果換得太早，公司的成本會太高；如果換得太遲，設備可能出問題，使整個生產蒙受損失，因此要有聰明的方法來決定何時汰換設備和零件。如果這家公司對這些設備和零件的使用情況有長期的記錄，就可以使用統計的方法決定最恰當的時間來汰換。很多人把這種技術叫做大數據ＡＩ。須知大數據與統計有密切關係，使用大數據必須懂統計學。

二、與自動化有關的軟體

現代工廠的自動化相當重要，我們要將某一個物體從Ａ地送到Ｂ地，大多數的設備都使用機械手臂，但高級的機械手臂並不容易製作，首先它要耐久，要能每天廿四小時不停地工作。有的情形是，這個手臂要連續工作幾個月都不會發熱；同時這個手臂的動作也要非常精確，因為手臂到達Ｂ點時必須停下來。現在的精密機械，這個手臂的誤差要極小，要知道Ｂ點已經到了，需要與光學有關的檢測器，這種精密的光學檢測器很不容易製作。還有一點，機械手臂不是忽然之間停掉的，它也是要慢慢地減速而自動停止，因此馬達控制的學問也相當重要，這牽涉到機械和數學。

三、聊天和回答問題有關的軟體

ChatGPT就是這種軟體，我很坦白地承認，我不會和這種軟體聊天；我的研究，這個軟體也幫不上忙。比方說，一位工程師想做一個電子顯微鏡，他總不能問ChatGPT；如果ChatGPT可以教他如何做的話，那麼世界上就有很多精密的電子顯微鏡了。事實上，精密的電子顯微鏡，全世界只有幾家公司會做。如果有家公司想做一個非常高級的光阻劑，也不能問ChatGPT，必須花上很多時間做實驗，才能做出非常高級的光阻劑。

假設有兩名年輕人，甲的工作靠ChatGPT就可以得心應手，乙的工作ChatGPT卻完全幫不上忙；乙必須熟讀經書、看很多論文、做很多實驗，最後才能有成果，如此乙的競爭力難道不會超過甲？

因此，我鼓勵青年學子成為一位「ChatGPT不能幫忙的人」，我鼓勵大家好好地把「基本學問」學好。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

李家同 AI 軟體 ChatGPT

