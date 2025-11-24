公投綁大選 選務亂象非源於制度

上周五立法院三讀通過在野黨公投法修正案、恢復「公投綁大選」，這原是節省政府辦理公投花費，提高公民參與的好事。民進黨委員在反對修法過程中，多次提到公投綁大選會造成選務亂象，還搬出二○一八年台北市長選舉出現的「邊開票邊投票」亂象。

事實上，依監察院二○一九年十一月十九日通過監委仉桂美、劉德勳的調查報告與對北選會、中選會的糾正案，及移送檢調案說明的很清楚。中選會及台北市選委會如果恪遵憲法、行政法、選罷法等相關法律規定及一般原理原則，善盡憲法及法律上賦予的職責，並依照立法院為因應十個公投案投票耗時，而要求中央及縣市選委會做好紓解投票人潮配套規畫、增加投票匭，及區分公投與選舉投票人動線，根本不會發生民眾看著手機開票等投票、隔壁教室在唱票，及另一邊教室還在排隊投票的情形。

依前述監察院調查報告，台北以外的各縣市下午四點以後還在投票的投票所不多，且多半在下午四時半前就完成投票。因為各縣市選委會都依立法院因應大選綁公投案，都大幅增加投票匭，也區分公投跟選舉為兩條動線排隊。例如在中央補助各縣市的八百個投票匭之外，新北市政府自行增購五千個投票匭；只有台北選民人數八成的桃園市也自行增購二二八四個，台北市選委會卻一個投票匭都不加購；連中選會補助的八百個投票匭，也拖到排隊民眾抗議了，下午快三點鐘才送到各投票所。

二○一八年選舉綁公投，台北市長、議員投票日下午四點以後，台北市有一三○三個投票所（占全部一五六三個投票所的八成三）還在大排長龍投票，大家一邊看開票、一邊投票，一直投到晚上七時四十六分。台北市是台灣人口最高齡化城市，二○一八年台北市六十五歲以上人口有四十六萬多人；台北市選委會把選舉人跟公投民眾排在同一動線，又不增加投票匭，目的是讓老年人口不耐排隊而少投票。

二○一九年下半年柯文哲原有意選總統，時任民進黨主席卓榮泰在當年十月廿四日勸柯「感恩不添亂」，對媒體說「沒有民進黨，柯文哲第二次選市長是落選的！」各媒體都大幅報導。十月廿五日，卓榮泰再被媒體問到同樣話題，他解釋說：「兩個原因，一是因為民進黨支持者不願讓國民黨重回北市府，所以自動移動選票。尤其是第二個因素，去年因為讓投票時間延長，很多投票人是邊看開票邊投票，他們也在那個時候改變投票行為。所以這兩個影響，改變了選舉結果，大家心裡都有數。」二○一九年底，柯文哲宣布不選總統後，檢調對監察院移送的「開早登晚」及懷疑三百多個投票所疑有變造投票之偵辦案件，也以行政結案不了了之。當時負責台北市選委會的副市長林欽榮，雖因監察院糾正案辭職，但隨即轉任高雄市副市長。

由此可見，當年公投綁大選在其他各縣市的開票雖有延遲，但大部分亂象是發生在台北市。這亂象不是因為公投綁大選，完全是主其事的民進黨政府中選會與北市選委會之權謀運作、違法失職、未做好配套措施而造成。