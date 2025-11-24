俄羅斯願望清單 逼烏克蘭埋單 川普和平方案 精緻降書？

川普拋出「烏克蘭廿八點和平方案」震撼國際。《衛報》揭露其內容極度傾向俄羅斯，文件大量呈現俄語式語法，幾乎是俄文官方文件逐字直譯。一份決定主權、生死與領土的協議，卻以侵略者的語言寫成。這已不是翻譯問題，而是權力問題；誰能定義現實，誰就能定義和平。

這份方案要求烏克蘭將克里米亞、盧甘斯克與頓涅茨克「視為事實上屬於俄羅斯」，甚至連克拉馬托爾斯克這種高度戰略價值的「頓巴斯要塞帶」，也須成為烏軍撤出的非軍事區，由俄方民兵「管理」。俄軍本需付出苦戰才能奪取的要地，透過談判即可輕鬆收入囊中。

同樣荒謬的，是方案要求烏克蘭將軍隊削減至六十萬，不得加入北約，憲法需修改，並接受模糊到近乎空白的「安全保證」。換言之，烏克蘭可以存在，但不能自由、不能強大，也不能選擇自己的未來。

更令人寒心的是，文件要求烏克蘭在一百天內舉行全國選舉。戰場未穩、基礎設施受損、人民流離，這樣的時間表不是民主重建，而是政治解構—讓資訊戰、假訊息和外部操弄有機可乘。當一國最脆弱時被迫「快速投票」，結果不會是重新獲得秩序，而是陷入另一種監控與混亂。再加上一條荒謬的「全面大赦」，將布查、馬立波的戰爭罪行全數抹平，要求受害者在和平名義下遺忘痛苦。這不是和解，而是強迫式的集體失憶。

經濟層面，一千億美元俄羅斯凍結資產看似將用於重建烏克蘭，美國主導下，歐洲被要求加碼一千億，其餘俄資則投入美俄共同基金，成為俄羅斯重回全球金融的跳板。名義上是「用俄羅斯的錢重建烏克蘭」，實際上是美國掌控資金分配、俄羅斯逐步洗白、歐洲負責付費。和平變成資本與權力再分配，而不是正義的恢復。

這一切對烏克蘭而言固然殘酷，但所有小國都應看見其中的共同命運。波羅的海三國最清楚，若這類「不再擴張」的協議成為國際慣例，他們遲早也可能封鎖在缺乏承諾的灰色地帶。烏克蘭所面臨的正是台灣未來的可能預演；倘若有天出現所謂「川普版的台海和平方案」，很可能包括限制軍力、凍結現狀、要求政治讓步、甚至要求兩岸建立「共同治理架構」。如果我們缺乏自保能力、制度盟友與不可替代性，那麼和平不會是選擇，而是通知；不會是談判，而是宣告。

馬基維利曾提醒：「和平從不是道德的產物，而是權力的結果。」川普的「廿八點方案」是教科書式的示範—和平已從文明價值變成權力技術，被量化、定價、包裝、交易，甚至直譯成侵略者的語言。當公平沒有席位，和平只是強權的語言遊戲；當弱者沒有槓桿，和平會變成別人替你寫好的未來。

烏克蘭的命運正示警所有小國，如果無力守護自己的未來，總會有人拿你的未來換取更廉價的和平。當所謂「川普式和平」敲上門，小國需要的不是溫順的服從，而是能在壓力前挺直腰桿、清楚說「不」的能力。因為在權力的潮水中，風向永遠屬於大國，而小國唯一能抓住的，是拒絕被他人代寫命運的那支筆。

任何和平方案一旦端上談判桌，「能否選擇」就是主權存亡的分水嶺。和平看似溫柔，卻從來不是禮物。真正值得追求的和平，必須由自己定義、自己守護、自己承擔。否則，它終將化為一紙精緻而冰冷的投降書。