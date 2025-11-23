重啟公地放領 有違社會正義

日昨賴總統宣布重啟公地放領，初估全國四千餘人符合資格，內政部長劉世芳則表示，全國十四縣市有可放領公地，該部已成立「公地放領審議會」，年底前相關縣市將成立公地放領工作小組推動。

此一政策，很明顯是為了明年地方選舉，但坦白說，不僅違反社會公平正義，更可能是「芭樂票」。因為早於民國八十三年依李登輝總統指示，續辦公地放領，筆者時任主管科長，當年代表省府參加行政院會議，會前行政部門高層私下皆認不宜，卻無人敢反對，匆匆結束會議，至今依然記得會議氣氛極為沉悶。

但政策既定，身為事務官只能認真執行，隨即展開全面清查，放領基準期日為民國六十五年九月二十四日前已承租者，計有十一萬餘筆、六萬餘公頃國有土地，但仍須符合一定要件，尤其是，不能影響水源涵養、國土保安、自然保育或環境保護。這項工作並非政客想像中容易，因為缺乏公義，又投入大量人力與經費，同事士氣低落，當時筆者留下一句名言「也許沒有成果是最好的成果」。

四年後筆者轉調主管土地變更，仍關切公地放領進度，迄扁政府時期，行政院長游錫堃考量國土保安，政策指示停辦放領。

其實，公地放領是民國四十年代土地改革三大政策之一，另兩項為「三七五減租」及「耕者有其田」。透過土地改革，大幅減輕佃農負擔，並徵收地主超額耕地放領給佃農成為自耕農；同時將公有耕地放領給農民，從而穩定政治、社會與促進經濟發展，時值國民政府敗退台灣，有其時空背景。

民國七十六年解嚴後，農民運動風起雲湧，翌年副總統李登輝繼任總統，指示專案放領「台中縣示範林場」、「台大實驗林」及「竹山鎮頂林、大鞍與瑞竹三大合作社」國有地。但專案放領後，筆者赴杉林溪附近已放領地勘查，部分砍除原有的竹林，或成為光禿禿的山頭，或已改植高經濟作物，甚至違建寺廟。之後，李總統再指示的擴大「續辦放領」，作業十三年後，如前所述政策停辦。

八月二日，筆者「人心貪婪 讓台灣成掠奪之島」一文刊登於聯合報民意論壇，在臉書引起廣大迴響。此時重啟公地放領，毫無社會正義可言，表象的理由無法掩飾人心的貪婪，更將引起更大的波瀾，請拭目以待。