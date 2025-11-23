快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

聽新聞
0:00 / 0:00

重啟公地放領 有違社會正義

聯合報／ 王瑞興／前台灣省政府地政處科長（南投市）
賴清德總統赴彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規畫，並指示在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟公地放領。圖／內政部提供
賴清德總統赴彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規畫，並指示在依法行政、信賴保護與國土保育3原則下，重啟公地放領。圖／內政部提供

日昨賴總統宣布重啟公地放領，初估全國四千餘人符合資格，內政部長劉世芳則表示，全國十四縣市有可放領公地，該部已成立「公地放領審議會」，年底前相關縣市將成立公地放領工作小組推動。

此一政策，很明顯是為了明年地方選舉，但坦白說，不僅違反社會公平正義，更可能是「芭樂票」。因為早於民國八十三年依李登輝總統指示，續辦公地放領，筆者時任主管科長，當年代表省府參加行政院會議，會前行政部門高層私下皆認不宜，卻無人敢反對，匆匆結束會議，至今依然記得會議氣氛極為沉悶。

但政策既定，身為事務官只能認真執行，隨即展開全面清查，放領基準期日為民國六十五年九月二十四日前已承租者，計有十一萬餘筆、六萬餘公頃國有土地，但仍須符合一定要件，尤其是，不能影響水源涵養、國土保安、自然保育或環境保護。這項工作並非政客想像中容易，因為缺乏公義，又投入大量人力與經費，同事士氣低落，當時筆者留下一句名言「也許沒有成果是最好的成果」。

四年後筆者轉調主管土地變更，仍關切公地放領進度，迄扁政府時期，行政院長游錫堃考量國土保安，政策指示停辦放領。

其實，公地放領是民國四十年代土地改革三大政策之一，另兩項為「三七五減租」及「耕者有其田」。透過土地改革，大幅減輕佃農負擔，並徵收地主超額耕地放領給佃農成為自耕農；同時將公有耕地放領給農民，從而穩定政治、社會與促進經濟發展，時值國民政府敗退台灣，有其時空背景。

民國七十六年解嚴後，農民運動風起雲湧，翌年副總統李登輝繼任總統，指示專案放領「台中縣示範林場」、「台大實驗林」及「竹山鎮頂林、大鞍與瑞竹三大合作社」國有地。但專案放領後，筆者赴杉林溪附近已放領地勘查，部分砍除原有的竹林，或成為光禿禿的山頭，或已改植高經濟作物，甚至違建寺廟。之後，李總統再指示的擴大「續辦放領」，作業十三年後，如前所述政策停辦。

八月二日，筆者「人心貪婪 讓台灣成掠奪之島」一文刊登於聯合報民意論壇，在臉書引起廣大迴響。此時重啟公地放領，毫無社會正義可言，表象的理由無法掩飾人心的貪婪，更將引起更大的波瀾，請拭目以待。

延伸閱讀

陳瑩、莊瑞雄：捍衛農民土地正義 成功推動重啟公地放領

李登輝學術討論會 李安妮：保存好記憶民主不迷路

重啟公地放領 陳金德千字貼文強調解決長年佃農問題

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

相關新聞

重啟公地放領 有違社會正義

日昨賴總統宣布重啟公地放領，初估全國四千餘人符合資格，內政部長劉世芳則表示，全國十四縣市有可放領公地，該部已成立「公地放...

星期透視／總統指導立院 逾越分權

大陸日前以涉犯「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統為此兩度呼籲立法院長韓國瑜，應該「站出來維護國會尊嚴」...

大屋頂下／對抗變成交易 G2不再修昔底德了嗎

川普在釜山川習會前後，幾度用G2指稱美中關係。

名家縱論／AI做新聞 不知終點的不歸路

ＡＩ正掀起新聞革命。愈來愈多媒體使用ＡＩ，當作「乾坤日月刀」般多功能的奇門兵器。

醫美真正的風險在麻醉

近日衛福部提出構想，欲要求未經ＰＧＹ外科訓練的醫師，不得從事醫美手術。事實上，一至兩年的ＰＧＹ訓練在外科醫師的成長過程裡...

高市涉台論 日欲強調在東亞地位

高市早苗近日以「台灣有事、日本有事」的直白表述，震動日本政壇與區域輿論。這句話並非新說，而是日本自安倍政府或更長期以來已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。