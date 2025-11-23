醫美真正的風險在麻醉

近日衛福部提出構想，欲要求未經ＰＧＹ外科訓練的醫師，不得從事醫美手術。事實上，一至兩年的ＰＧＹ訓練在外科醫師的成長過程裡面，只是當助手，根本不可能真正進入能完全掌握醫療的核心。政策出發點值得肯定，希望提升醫美安全、降低手術爭議。然而，若以法律與醫療現場的角度檢視，可能無法真正觸及醫美事故的核心風險。

台灣《醫師法》第二條：未取得醫師證書，不得執行醫療業務。《醫師法》第廿八條：無照行醫（密醫）屬刑事犯罪，得處半年以上、五年以下有期徒刑，並得併科罰金。有證照醫師「會不會開刀」不是《醫師法》能決定的，醫療行為必須面對民事責任，檢視醫師是否依當時醫療水準、是否盡注意義務（術前評估、術中操作、術後照護），民法是患者求償的基礎；刑事責任（如過失傷害、業務過失傷害），重點在於檢視醫師「是否違反其業務上必要的注意義務」，刑法是國家對醫師的強制介入。

從醫療專業角度看，「醫美手術安全」的關鍵並不在於醫師是否完成外科ＰＧＹ，而在於：

一，醫師能否正確判斷病情？醫療能力靠的是完整醫學教育與臨床訓練，經驗絕對不是二年外科ＰＧＹ所能涵蓋。我依然記得當年在當第二年外科住院醫師時，學長要「放刀」給我獨自主刀開胃穿孔的急診手術，外科醫師都希望有更多開刀的訓練機會，更快能獨立成長，可是我敢自己主刀嗎？開刀就需要負法律責任才是醫療行為的核心問題。我當總醫師的時候，自己主刀做了一個低位直腸癌切除的手術，覺得很驕傲。哥哥就罵我：「還沒有能完全獨立的時候，一定要學長在旁邊給予指導。那個位置很多血管，假如失手大出血的時候，你該怎麼辦？能否判斷患者是否適合施作手術？是否能警覺術前風險？都是無法逃避的醫療責任。」

二，手術風險真正的核心不是刀法，而是「麻醉安全」。多數醫美死亡案件，真正原因不是手術「技術」本身，而是鎮靜過量、藥物過敏或氣道阻塞未及時處理、未合格人員施作麻醉、插管或急救能力不足。早年麻醉醫師沒有那麼普遍的時候，外科醫師都自行進行全身麻醉或腰椎麻醉。我依然記得曾經給病人做腰椎半身麻醉要開急性闌尾炎，手術到一半的時候，麻醉藥的效用一直往胸部來，造成病人呼吸困難，必須趕快插管給氧氣。這種過程真的只有外科醫師才可以體驗到麻醉醫師的重要性。

筆者身為外科教授的心境是「刀」不是最危險的，「麻醉」才是；將複雜問題簡化為「ＰＧＹ有沒有做外科」應值得再省思。

筆者從事器官捐贈移植工作，衛福部有規定：應具備怎樣的人員與設備資格，這家醫院才可以執行移植手術；醫師要參與多少次的移植手術，才可獲得衛福部核准執行摘取器官或移植器官的資格。

台灣的醫療安全確實需要更精準的治理，醫療風險的核心是麻醉與評估，而不是ＰＧＹ。真正的手術安全，永遠來自：正確的風險評估、嚴謹的麻醉品質、合格的場所與團隊！