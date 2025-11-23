大屋頂下／對抗變成交易 G2不再修昔底德了嗎

川普在釜山川習會前後，幾度用G2指稱美中關係。

輿論皆在解讀G2一詞在此時此際重新出現的意義。多數的看法是，這可視為川普自二○一八年發動美中經貿戰以來，已從要將中國按在地上摩擦的那種天無二日的世界觀，轉向必須接受與中國一同在世界舞台上各演各的角色了。

G2，這個概念存有分庭抗禮、勢均力敵、平起平坐、平分秋色或我吃不掉你、你吃不掉我的這些意涵。總之，已非天無二日，而是美國臥榻之旁也須容他人有睡一覺的權利。

有人開始用「對等的對手」（Peer Rival）來指稱G2。此一轉向，相當程度地改寫了「歷史終結論」及「修昔底德陷阱」兩種歷史敘事。

一九八九年法蘭西斯．福山提出的歷史終結論指稱，西方的民主政治及自由經濟是「人類社會文明演化的終點」，也是人類政府的「最終形式」。

但是，經過三十六年，今天的民主政治及自由經濟，已經不再是福山當年所說的民主政治與自由經濟。現今的每一個國家，在政治上專制與民主的角力，及在經濟上「看得見的手」與「看不見的手」的角力皆較過去更加激烈。歷史並未終結，且是兩種體制更加交纏。

以美國為例。川普被批評者稱為法西斯，「無王運動」（No Kings）風起雲湧，這是美國在專制與民主的「未終結」。川普則指對手為「共產主義者」，曼達尼更以標榜「民主社會主義者」當選紐約市長，這是美國在資本自由經濟及政府介入經濟的「未終結」。

可見，甚至在美國，歷史亦未終結，何況在世界範圍。

福山不得不修正了他的論述。他說：「並非是否選擇民主道路，而是民主化的品質有多高。」又說，「治理能力」才是「主要變量」，否則將導向民粹化及政治衰敗。

福山大概從未想到，如今在千方百計毀壞自由經濟及在民主政治上出現治理敗壞的反面教材竟然就是美國。

福山發表「歷史終結論」六年後，二○○五年，格雷厄姆．艾利森提出「修昔底德陷阱論」。此說問世，其實就是對「歷史終結論」的否定。因為，歷史並未終結。美國仍是既存大國，但中國已成新興大國。他並預言，天無二日，這兩個大國必將一戰，以決定誰是天上唯一的太陽。

「修昔底德陷阱」就是說世界出現了G2，且G2必將一戰。但川普此時口中的G2，卻與艾利森的見解不同。他的最新說法是「我無意尋求要摧毀中國」、「天佑中國和美國」；此中已聞不到「天無二日／修昔底德」的氣味。

雷根總統說：「誓將共產主義掃進歷史灰燼中」，這是修昔底德的口氣；就在四年前，美國幾名參議員還公開主張「把中國打進歷史灰燼」，也是修昔底德。

川普現今的「非修昔底德G2論」，證諸他十餘年來的主張與操作，其實他並不是不想把中國打趴打死，而是經歷這一段中美激烈角力，他自知心有餘而力不足，只能接受了「想打趴打死中國是自欺欺人，做不到就是做不到」的現實。

「非修昔底德G2論」的浮現是良有以也。

首先，「歷史終結論」所主張的「民主政治自由經濟優越論」已見動搖。

倘若川普自己將民主政治法西斯化，及對自由經濟強烈介入；又倘若美國的治理愈來愈傾向「國家資本主義」，民間的社會訴求則愈來愈趨向「民主社會主義」。這些皆使民主政治及自由經濟的道德及價值訴求漸趨異化，則美國的自由民主能否繼續做為「世界文明燈塔」也將成為一個問號。

其次，經過這場逾半世紀天翻地覆的全球化後，世界的主導力量，已經從以軍事力量為主導，轉向以經濟生態力量為主導。

冷戰期間，美蘇G2在軍事力量上已呈「勢均力敵／恐怖均衡」，最後的勝敗其實決定在民生經濟的勝敗。當時共產陣營的專制治理可謂是殘民以逞，因此最後成了「被終結的歷史」。

但現今的中國不是蘇聯。中共標舉「中國式現代化，民生為大」的政策目標，一方面以此為推動經濟的動能，一方面以此為政治治理的憑藉。

美國壓不住中國，非但是雙方在軍事上已經形成「恐怖均衡」，主要的原因是美國壓不住中共這種「政治／經濟」相互支撐的政經操作。過去在冷戰時期，美國可用道德訴求限制蘇聯的核子競賽與擴散，但今日卻沒有道德立場可以限制阻擋中國朝野「讓人民過上更好日子」的共同憧憬與追求。

修昔底德陷阱是軍事概念，但今日的美中角力，政治治理及經濟民生的競賽其實高過軍事。

只要擋不住中國在經濟、科技及民生改善上厚積薄發的持續表現，並藉以參與世界治理，美國就不能不接受G2的存在。

現實顯示，美國恐怕終究擋不住。

最後，中共不再「韜光養晦」，而是改以「全球安全倡議／全球發展倡議／全球文明倡議／全球治理倡議／人類命運共同體／全球南方」來推介「中國方案」。

而且，「太平洋很大，容得下中美兩國」。習近平在釜山說：「中國的發展與『讓美國再次偉大』的願景可相輔相成，是並行不悖的。」

並行不悖，就是G2。

相對再看美國，已將「使美國再次偉大」不但作為國內政治號召，且儼然已經成為美國的全球戰略，可謂完全背離了普世價值。

且看川普對加拿大、格陵蘭、巴拿馬、加薩、烏克蘭的野蠻流氓姿態。難道加拿大沒有民主與民族自尊？難道加薩只能改造成為美國經營的蔚藍海岸旅遊勝地？

這些，只看到「一切都只能讓美國再次偉大」，完全沒有半點「人類命運共同體」的格局。

看到今日的美國，全世界應皆已警覺：如果美國未來繼續是全球唯一的單極的「ＭＡＧＡ式霸權」，沒有G2的制衡，那麼這個世界將是如何不堪想像的「美國刀俎／世界魚肉」的人間地獄？屆時，美國對委內瑞拉用航空母艦打毒梟之類的戲碼恐怕就更肆無忌憚了。

世界愈來愈知道G2存在的必要，這是美國不能不轉向「非修昔底德G2」的主要原因。

川普滿嘴跑火車，必仍將反反覆覆。但人類治理體制將更難取得「終局形式」，修昔底德終將一戰的預言也愈來愈像危言聳聽。美中G2關係的主題，漸將由「對抗」轉向「交易」，則應是大勢所趨。

Peer Rival，各方只會作將本求利的事，不會不惜血本。

因為，中國不是蘇聯，而美國已經不再享有足堪做為世界領袖的信任與實力。這兩點，皆已是不可逆。

G2的出現與發展，良有以也。