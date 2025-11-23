名家縱論／AI做新聞 不知終點的不歸路

ＡＩ正掀起新聞革命。愈來愈多媒體使用ＡＩ，當作「乾坤日月刀」般多功能的奇門兵器。

我最近走訪台灣九家主流媒體，每家媒體都在大力導入ＡＩ，從新聞來源、下標、製作到推播到不同分眾的各平台，ＡＩ正從多層管理，走向高密度算力應用。這場新的「軍備競賽」，意味新聞業將進入被ＡＩ翻轉的新時代。是吉？是凶？

歐洲廣播聯盟和ＢＢＣ合作發現，ＡＩ作為新聞小幫手，竟然有半數扭曲了新聞內容。研究評估十四種語言的ＡＩ助理，在準確性、資訊來源和有無區分事實與觀點不同的能力，市場主流ＡＩ如ChatGPT、Gemini、Copilot和Perplexity在內的結果讓人驚訝。Gemini七成二有嚴重來源問題，ChatGPT仍把過世的教宗視為現任教宗。更糟的是，媒體都用生成式ＡＩ，卻不揭露哪些訊息是ＡＩ合成的。

美國馬里蘭大學電腦學家十月新研究發現，美國報紙有超過百分之九的新聞包含用ＡＩ產生的文本。他們調查一千五百家報紙十八點六萬篇文章，百分之九的新聞由ＡＩ產生或混合生成。發行量超過十萬份的報紙，只有百分之一點七的新聞有部分或全部由ＡＩ產生；但發行量較小的報紙，反而有百分之九點三的新聞含有大量ＡＩ內容。

馬大團隊說，令人擔憂的是，被調查的報紙都不披露使用ＡＩ的情況。ＡＩ技術不斷創新，但媒體使用參差不齊，讓很多讀者產生「可信度焦慮」，分不清楚ＡＩ在新聞報導中的角色，或ＡＩ出錯，要負什麼責任？

馬大教授崔理埃說，研究雖然發現新聞業展現了變革，但這種變革不是朝好的方向發展。他憂心地說：「我們教學生：你當記者，應該與公眾達成一項協議，就是新聞要盡可能地保持透明。」現實不是這樣！

當然也有媒體津津津樂道ＡＩ能優化新聞：ＣＮＮ鼓勵記者用ＡＩ來收集線索、採訪、報導甚至於製作新聞，而且不限制用途，還可以做研究、翻譯、資料分析、製圖、下標題、做新聞摘要；ＢＢＣ用ＡＩ做新聞小標題、人物資料檔、體育賽事現場描繪、經濟新聞指標整理。

在台灣，編輯部要不要用ＡＩ已經不是議題，問題是媒體如果全力使用ＡＩ，帶來什麼後果？無論報紙、電視或網媒，幾乎都認為不用ＡＩ處理新聞，已經不可能，但使用ＡＩ能否保持競爭優勢？等於另一個命題。

某電視台告知，他們晨間新聞用ＡＩ處理新聞摘要和標題，結果ＡＩ標題非常聳動吸睛，純粹依賴演算法的下標，結果很不專業。另一家媒體說，他們發現外面專家學者撰稿，ＡＩ內容愈來愈多，不知如何把關。

還有媒體人也說，假新聞充斥當下，用ＡＩ的最大風險，是擔心受眾是否信任、新聞正確性和倫理規範面。還有記者過度依賴技術，但乏人監督；而ＡＩ本身的限制，也造成各種問題。

新聞業現在正走向一條不歸路，卻不知終點為何？不知ＡＩ使用的好壞為何？更在摸索建立新聞新秩序。

最早使用ＡＩ的湯森路透社，二○○六年宣布使用Tracer自動產生財經新聞，成為先驅之一。洛杉磯時報二○一四年開發名為 Quakebot的演算法，能根據地質調查局數據，地震發生後幾分鐘內立即發布突發新聞。這些先例鼓勵媒體使用ＡＩ。

然而，二○二三至二五年間，新聞機構大規模裁員。儘管歸咎於經濟逆風，但ＡＩ也被認為是主因。無論Vox Media或派拉蒙大裁員，都讓媒體感受到ＡＩ驅動效率提升、遲早會取代真人的壓力。

ＡＩ帶來的不只是一場科技革命，而是碎片化的新聞業如何重組，對於新聞人而言，它的妙用無窮，問題是媒體把它視為什麼樣的夥伴？（作者為政大傳播學院教授）