剝奪國民參政權 違憲又戕害民主

民進黨政府要求陸配「放棄國籍」才能參政，引發高度爭議。陸委會副主委梁文傑日昨在例行記者會間接證實，依內政部「雙重國籍就是不能擔任公職」的要求，陸配參政權「已經是死亡狀態」。民進黨政府此舉根本就是違法、違憲，也是公然戕害台灣自由民主。

內政部官員說，原陸籍人士取得我國身分後，依照兩岸人民關係條例第廿一條規定，登記參選公職需設籍滿十年；而兩岸人民關係條例第一條後段明定，本條例未規定者，適用其他有關法令；因此依照國籍法，當選後就職前，必須符合第廿條禁止具雙重國籍擔任我國公職規定。內政部官員這話，完全是顛倒是非、混淆視聽。

因為，兩岸人民關係條例雖明定「本條例未規定者，適用其他有關法令」，但在中央法規標準法標舉的「特別法優於普通法」的原則下，陸配參政權並不適用國籍法的規範。

依據民國八十年五月一日施行的憲法增修條文，更明定兩岸是自由（台灣）地區與大陸地區，亦即是兩個地區而非是兩個國家。而兩岸人民關係條例是依憲法增修條文訂定，是為特別法，國籍法則是普通法。

其次，賴清德總統在今年三月將大陸定位為「境外敵對勢力」，雖然升高了兩岸緊張情勢，但賴清德終究未將對岸視為敵對「國家」，說明在主政者心中，台海兩岸仍非是「兩國關係」，也就是大陸並非國人認知或法律所指的「外國」。

既然台海兩岸不是國與國的關係，大陸配偶就不是一般外國配偶，那陸配在台灣的權利義務，自應以兩岸人民關係條例的規定為依據，陸配的參政權自然也不該比照外國配偶或其他外國人士的限制。何況，剝奪配陸參政權更是違反憲法對人民基本權利的保障。

大陸配偶來台依法須居住滿六年，才可取得國籍，比其他外國配偶多兩年，依兩岸人民關係條例要參與公職選舉，更須居住滿十年。陸配既已是中華民國國民，就享有憲法保障人民參政的基本權利。憲法第廿三條明文指出，人民享有的參政權等各項自由權利，亦即，已取得我國籍的陸配，政府不得以法律限制其參政權。民進黨政府以國籍法的雙重國籍規定，禁制陸配擔任公職，顯是違憲之舉。

梁文傑說「這兩邊（指國籍法與兩岸條例）也許會有人認為有矛盾的地方，則由立法院來處理。」既是如此，在野立院黨團就該立即修法，將兩岸條例做更明確的規範，以保障陸配參政權，另方面也防民進黨政府繼續拿雞毛當令箭。在兩岸條例未完成修正之前，所有依國籍法取遭消公職資格的陸配，各地方政府應本地方自治的精神，比照花蓮富里鄉學田村長鄧萬華訴願模式，在完成程序後恢復其職務。

民進黨執政後，台灣最為世人所讚譽的自由民主顯然日漸流失，在野的藍白兩黨就請挺身護衛，保障陸配參政權即是開始。