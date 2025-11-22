一張午餐照 把台送上中日前線

賴總統近日在臉書、Ｘ貼上日本料理午餐照，向國人展示壽司與味噌湯的精緻擺盤，還特別標註其中使用了鹿兒島的鰤魚與北海道的帆立貝。社群平台瀰漫著「總統午餐日記」的輕鬆氛圍，但國內民眾的第一反應恐怕不是食慾，而是憂慮。

在中日情勢全面急凍的此刻，賴總統卻以「日式午餐外交」當作回應方式，其政治敏感度之低，令人訝異。事實上，日相高市早苗日前在國會公開把台海局勢定義為日本的「生存威脅」，這並非一般性的外交發言，而是現代日本罕見的戰略升級。從北京角度來看，這等同於日本正式為介入台海戰事預作舖陳，直接踩上大陸最在意的主權紅線。

中日關係因此急速惡化，其嚴重程度很可能超越昔日釣魚台或南海爭端。高市的說法在東京掀起戰略轉向，在北京則點燃民族主義。台海的緊張氛圍突然不再只是兩岸問題，而被日本「納入自身存亡」的敘事框架。這已是區域安全結構的質變，不是社群平台上一張壽司照能輕輕帶過的。

北京的反制更是步步精準。海鮮禁令、旅遊警示、留學預警、中止日本牛肉對中國出口的磋商到未來可能的稀土威脅等，一整套非軍事綜合手段完整展開。這是北京在向世界展示：即使不動武，也能對一個Ｇ７大國施加巨大壓力。這場對日施壓其實也是對美國的訊號，「若區域升溫，美國不想介入也得付代價」。

而美國呢？川普政府至今的態度冷若冰霜，只由駐日大使象徵性譴責北京。川普本人更語帶嘲諷說：「我們的很多盟友也不是朋友。」這句話北京聽得一清二楚，只要不踩到軍事紅線，美方並不急著替日本出頭。這無疑給了北京更寬廣的操作空間。

在這種民族主義對撞下，高市不但不道歉、不退讓，反而將此情勢轉化為國內政治能量，北京也在國內輿情推動下「硬到底」。中日此番外交衝突，已不僅是齟齬，而是一次地緣政治「實戰演練」。

值得警惕的是，若台灣在敘事上完全倒向日本，將被北京視為「徹底否定中華民族認同」的證據，使兩岸未來任何溝通都難上加難。尤其是在北京民族主義日益升溫、日本把台海納入戰略本位的時刻，台灣若輕率選邊，無異於把自己送上國際對撞的前線。

這也使得賴總統的「日本海產午餐照」極具象徵意味，在區域情勢最敏感、最需要冷靜的時刻，領導人卻選擇以輕描淡寫的方式，加入日本敘事的友善合照。這不是外交，更像是把台灣綁在某種不必要的情緒姿態上。如此是否有利於台灣的生存空間？

台灣當然需要朋友，但不能把國家安全變成一張貼文的附圖；需要聯盟，但不能把自己綁在別人的敘事戰裡；需要外交，但不能以為每一場日本與中國的對撞，都需要台灣站在舞台中央。

愈是敏感時刻，愈需要冷靜判斷。外交合作可以深化，但敘事必須保留彈性；支持盟友可行，但不能被捲入民族情緒的漩渦。台灣不該隨中日的情緒波動起舞，更不該在風暴中扮演不必要的角色。畢竟，在這場大國對撞之中，台灣不是主角，卻最容易受傷。真正對台灣有利的，是冷靜，不是貼文；是戰略，不是壽司！