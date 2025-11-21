聽新聞
賴總統吃壽司，「有事」嗎？

聯合報／ 楊朔／退休媒體工作者（台北市）
漫畫／季青
漫畫／季青

昨天賴清德總統拿日本海鮮壽司當午餐，還發了新聞圖文，表態聲援日本。

高市早苗發表「台灣有事，日本有事」談話，引起中國憤怒，除解放軍在黃海實彈演習，也派出海警船進入釣魚台海域、要求民眾暫緩到日本觀光、停止日本水產品的進口、日本牛肉出口中國的磋商也暫停。令人不懂的是，高市的爭議性發言，美國不表態；亞洲各國在二戰時，大都慘遭日本侵害，除了韓國出來為中國講話，其他國家靜默。台灣大可置身事外，但賴清德卻說「中國要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，等於把台灣推到中日衝突火線上，實在不智。

台海局勢嚴峻，台灣處理任何地緣政治問題，都要謹慎將事，不要逞一時之快，起鬨加煽動都會得不償失。

時代雜誌的專欄作家說「賴清德是魯莽的領導者」，除了魯莽，他還是頑固的台獨基本教義派，置國家安危於度外，非常危險。假如中國秋後算帳，停止台灣ＥＣＦＡ早收清單、或者對台灣出口中國產品進行限制、或對台商有不利措施，這都不是全民所樂見。

高市說「台灣有事，日本有事」，賴清德難道要告訴世界「日本有事，台灣有事」？賴清德的行為，相信綠營也有很多人不以為然，並不能完全代表支持他的四成選票，何況還有六成選票不贊成他。

