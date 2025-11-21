日相台灣有事說 西方盟國淡漠

日首相高市早苗在眾議院正式場合，接受詢答時稱「台灣有事、日本有事」，中國大陸如封鎖台灣，是日本「存亡危機事態」，行使所謂集體自衛權。近日日媒報導，高市發言後曾向身邊人士透露「有點說過頭了」，但這一番發言也釀成了中日建交以來，外交與軍事均可能發生衝突的「危機事態」。

不過，異於常態的是中國大陸在這起事件對日強硬態度，以美國為首的西方世界，卻異常寂靜，尤其有美日安保條約的美國，竟然是能不表態、就不表態，能不吭氣、就不吭氣。川普被記者逼問，也僅說：有些盟國在貿易上對美國的利用，甚至超過中國；許多盟國也稱不上朋友…，一語帶過。

日本一直有脫亞入歐的高傲心態。人在亞洲，卻因國力與發展，得以作為Ｇ７國家中唯一的亞洲國家，或許自詡能在亞洲顧盼自雄；而Ｇ７的西方六國對此唯一亞洲國家，面對此次日本陷入困局卻淡漠得出奇，可能也讓日本人大感意外、高市傷心。

如果一定要究其原因，可以從兩個方面去探索答案，一是中共與西方世界因崛起所起的摩擦，美歐並沒有取得絕對優勢，甚至某些方面還灰頭土臉敗下陣來；在川普與全球的貿易戰中，大陸敢與美國叫板，無疑也告知了西方世界，如今國際情勢已不同往昔。

其次是在軍事科技化下，中國大陸國防工業一日千里，九三閱兵，全世界有目共睹，陸、海、空火箭軍實力均拿出成績單。今年印巴空戰，三代半殲十Ｃ戰機擊落數架法國最先進飆風，也打破中國軍火沒有實戰成績、不堪一擊的蠡測。

西方世界的靜音，美國的旁觀，是否有其他目的？固有一方面看事態的後續發展，但更多的是對高市早苗的此番言論心存疑慮、不願被拖下水，要其單獨面對所引發的後果。雖然，高市或許想暗拖川普下水，但川普是老神在在，不動如山。

雖然，日方派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰到訪北京，看似負荊請罪，但因層級太低，且所提無法達到中國大陸要求，談判觸礁，灰溜溜返東京交差。沒有了西方國家的支持，以及美國川普的撐腰，高市要過這關，僅有賴清德總統批大陸是「對日本進行複合式攻擊，不要成為麻煩製造者」，於日本處境怕是毫無用處。更令人擔驚受怕的，是中國大陸從這次中日激烈衝突中了解到，詭異的西方世界只怕全是紙老虎，這不啻讓習近平在兩岸問題上更有底氣。萬一往後兩岸再生波瀾，陸方和平統一的指針、往武統方向偏移，那就大事不妙。