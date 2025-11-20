政府財政紀律 可以選擇性執行？

近日立法院社福及衛環委員會審議《勞工保險條例》修正草案，立委提案要求將政府撥補勞保基金制度化，並明定每年撥補不得低於一千億元。勞動部長洪申翰表態支持撥補，但以《財政紀律法》第七條「不得增訂固定經費額度或比率」為由，反對將具體金額入法。

朝野立委對勞保永續的關注，以及政府官員對財政紀律的重視，皆值得肯定。然而，若進一步檢視政府對不同退休基金的實際作為，不難發現其中存在明顯的差別待遇，反映出台灣年金制度長期陷入政治算計的困境。

《財政紀律法》立法初衷，在於防止政府濫用預算、維護財政健全與國家永續發展，尤其重視公共債務控制與財源籌措，避免因政治與選舉因素而影響財政穩定。真正的財政紀律，應建立在科學精算、透明決策與標準一致的基礎上。

首先，勞保僅依靠政府撥補而未能進行結構性改革，是否符合財政紀律的核心精神？勞工保險是台灣規模最大的社會保險制度，其運作影響廣大勞工的退休生活與社會穩定。自二○二○年以來，政府對勞保基金的撥補累計達三八七○億元，加上明年編列的一千三百億元，七年撥補總額將超過五千億元。

要落實財政紀律，必須釐清政府、雇主與勞工三方的權利與義務。以勞保為例，雇主有高達七成的提撥責任。勞保財務危機的根源，究竟在於提撥不足、費率與給付失衡、基金經營效率不彰？若只談政府撥補而迴避體制改革，是否符合財政紀律的實質意義？

其次，相較於尚未入法卻連年撥補的勞保基金，公教退撫基金的撥補早已法制化，但政府卻連年短編預算。在明年度預算編列中，行政院再次捨棄精算報告建議的「十年撥補方案」（總支出三三七○億元），執意選擇「二十年撥補方案」（總支出四一二○億元），不僅拖延撥補期程，更使國家直接增加了七五○億元的財政負擔。試問，這種選擇性的撥補，難道符合財政紀律？

政府重視財政紀律並無問題，問題在於其執行過程中的選擇性改革以及選擇性撥補。

朝野立委除了關注勞保基金的永續，更應關切早已入法卻遭選擇性對待的公教退撫基金撥補問題。財政紀律不應有雙重標準，如果潛藏負債的勞保基金僅靠撥補就能續命，而已入法的退撫基金卻持續採取讓政府財政與基金財務雙輸的方案，這不僅是政府的失職，更是對財政紀律的公然踐踏。