卓揆別拿財劃法練聲量

財劃法吵了一年半，中央、地方、朝野滿天喊「全面迎戰」，卻很少有人冷靜問一句：憲政秩序到底怎麼說？依照憲法第六十二條，立法院是代表人民行使立法權的機關，行政院本質上是「對國會負責」的內閣，而不是和國會對打的戰鬥部隊。

財劃法廿五年未修，去年十二月廿日立院首度大幅修正，行政院依程序提覆議，最終未獲立院多數支持，總統於今年三月廿一日公布施行，這就是典型的憲政運作。

近日在野再度聯手修正，行政院若有不同看法，當然可以再提覆議、聲請釋憲，這是憲法賦予的正當工具；但修法尚未公告，就先喊「全面迎戰」，把憲政分際講成「你死我活」，很難讓人民信服。

更關鍵的是，行政院版財劃法已於昨天核轉立法院，財政部同步公布懶人包，提出五大修法目標並強調中央、地方、人民「三贏」。此時行政院更應向在野藍白充分說明制度理由、化解疑慮，爭取跨黨派支持，而非再度營造對立氛圍。

更現實的是，大罷免未過，「翻轉國會」已無空間，執政黨面對朝小野大的國會，是少數政府的政治現實。既然如此，行政團隊更應謙卑面對國會，多一點協商、少一點怒嗆；與其天天說立院「開戰」、行政「備戰」，不如承認國會是民意多數的展現，從尊重立法院決議開始，重新建立互信。

頻繁修法、覆議連發，的確暴露制度設計有待檢討；但行政院若一味把問題推給在野，甚至未充分評估就動輒提覆議，同樣難辭其咎。財劃法看似中央、地方搶錢，真正影響的卻是人民的老人照顧、教育與基礎建設。只要分配公式公開透明、中央少一些本位主義、地方把每一塊錢都花在人民身上，民眾在乎的不是誰贏了口水戰，而是日子能不能過得更好。

真正掏空國家財政的，往往不是給地方多一些統籌與補助，而是中央在能源政策方向失當、治理效率不彰，加上國營事業長期虧損與食安、防疫一再出包。與其把財劃法當成「中央對地方」的大戰場，不如把心思用在制度精算與政策檢討，讓每一筆錢都花在刀口上。

憲法第四十四條本就為院際紛爭預留出路：行政與立法發生爭執時，可由總統出面進行「院際爭執之調解」。與其再提一次必敗的覆議，或寄望因大法官席次尚未完整而難以運作的釋憲程序，不如由總統主動啟動調處機制，把朝野請上桌，把話說清楚、把帳算明白。

財政是國家血脈，財劃法不該成為選舉前的動員令，更不該成為行政院長練聲量的舞台。行政若能記住一件事：依「憲法」第五十七條，行政院本就對立法院負責，而不是對在野「開戰」。放下戰狼語言，回到謙卑治理、依法行政、中央地方協力，財劃法才有機會從權力攻防，轉為對人民有利的分配正義。

也唯有如此，政院版財劃法才能真正回到制度討論，而不是再陷入政治動員；才能贏得在野認可，而不是再被視為對抗工具；才能讓人民相信，這場修法的目的是讓生活更好，而不是讓政治更吵。