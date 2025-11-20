親子暴力暴增 家庭教育政策失能

十一月二十日是世界兒童人權日，應該是彰顯兒童權利保護的時刻。然而，衛福部統計卻揭露了一個令人震驚的現象：台灣未成年人傷害直系尊親屬的通報案件，二○二○年的二三五八件劇增至去年的四二五三件，五年間增幅超過八成，年均通報逾四千起。這不再只是零星個案，而是系統性的家庭危機，反映出台灣在親職教育、心理健康資源配置，以及新興科技管理上的集體失能。

在這一切困境之中，過度使用手機、平板等三Ｃ產品是隱形推手。台師大研究揭示，三至五歲幼兒的三Ｃ使用時間與其認知、語言、社會、情緒、身體動作的發展呈現顯著負相關。當青少年長期沉浸於數位刺激的快速節奏中，情緒調節與衝動控制能力逐漸衰退，一旦家庭溝通不暢、親子關係緊張，暴力行為便成為情緒宣洩的出口。

此外，當前社會對三Ｃ產品的管理仍停留在「家長自律」層面，缺乏系統性的介入與制度性引導。

青少年在沒有有效限制與監督的情況下，長期接觸令人成癮的數位內容，不僅傷害其情緒調節能力，更埋下親子衝突與暴力風險的深層隱患。

值得反思的是，近年來教育論述過度強調「溫和教養」的理念，卻往往忽略了溫和教養應有的本質。既兼顧溫柔與尊重，也必須建立清晰的界限與規範。過度強調接納而忽略明確規範，使許多家庭陷入「教養真空」，難以培養自律與情緒管理能力。理想的家庭教養應同時展現溫柔與堅定，幫助孩子從他律逐步發展為自律，習得情緒調節與責任感。

更深層的問題在於，政府政策在親職教育、家庭支持與心理健康資源上的投入角度顯然有所偏差。家庭教育的重要性不亞於學校教育，家庭是孩子成長的第一線支持系統，父母的言行對兒童的身心發展影響深遠。若政策將所有教育責任推向學校，反而忽視了家庭功能的核心價值，只會加劇家庭支持系統的失衡。

當前社會需要的不是對溫和教養的盲目推崇，而是對家庭功能的整體重建。這包括三個面向：一，政府應強化親職教育的可及性與深度，特別是針對高風險家庭與單親家庭的支持性介入；二，應建立更明確的三Ｃ產品使用指引與家庭監管機制，結合學校、家庭與社區的多元防護網絡；三，重建社會對「教養責任分工」的認識，父母的管教職責不應被妖魔化，家庭規範的界限並非束縛，而是引導孩子建立內在紀律、發展責任感的核心基礎。

理想的家庭教育需要走進現實困境，了解每個孩子的真實需要，扭轉失衡的教養模式。唯有同時強化政策支持、改善親職知能、管理新興科技帶來的負面衝擊，才能遏止這波親子暴力的浪潮，共同譜寫台灣更健康、更安全的親子關係新篇章。