聽新聞
0:00 / 0:00

親子暴力暴增 家庭教育政策失能

聯合報／ 楊智強／嘉義市教師會輔諮教師（嘉縣新港）

十一月二十日是世界兒童人權日，應該是彰顯兒童權利保護的時刻。然而，衛福部統計卻揭露了一個令人震驚的現象：台灣未成年人傷害直系尊親屬的通報案件，二○二○年的二三五八件劇增至去年的四二五三件，五年間增幅超過八成，年均通報逾四千起。這不再只是零星個案，而是系統性的家庭危機，反映出台灣在親職教育、心理健康資源配置，以及新興科技管理上的集體失能。

在這一切困境之中，過度使用手機、平板等三Ｃ產品是隱形推手。台師大研究揭示，三至五歲幼兒的三Ｃ使用時間與其認知、語言、社會、情緒、身體動作的發展呈現顯著負相關。當青少年長期沉浸於數位刺激的快速節奏中，情緒調節與衝動控制能力逐漸衰退，一旦家庭溝通不暢、親子關係緊張，暴力行為便成為情緒宣洩的出口。

此外，當前社會對三Ｃ產品的管理仍停留在「家長自律」層面，缺乏系統性的介入與制度性引導。

青少年在沒有有效限制與監督的情況下，長期接觸令人成癮的數位內容，不僅傷害其情緒調節能力，更埋下親子衝突與暴力風險的深層隱患。

值得反思的是，近年來教育論述過度強調「溫和教養」的理念，卻往往忽略了溫和教養應有的本質。既兼顧溫柔與尊重，也必須建立清晰的界限與規範。過度強調接納而忽略明確規範，使許多家庭陷入「教養真空」，難以培養自律與情緒管理能力。理想的家庭教養應同時展現溫柔與堅定，幫助孩子從他律逐步發展為自律，習得情緒調節與責任感。

更深層的問題在於，政府政策在親職教育、家庭支持與心理健康資源上的投入角度顯然有所偏差。家庭教育的重要性不亞於學校教育，家庭是孩子成長的第一線支持系統，父母的言行對兒童的身心發展影響深遠。若政策將所有教育責任推向學校，反而忽視了家庭功能的核心價值，只會加劇家庭支持系統的失衡。

當前社會需要的不是對溫和教養的盲目推崇，而是對家庭功能的整體重建。這包括三個面向：一，政府應強化親職教育的可及性與深度，特別是針對高風險家庭與單親家庭的支持性介入；二，應建立更明確的三Ｃ產品使用指引與家庭監管機制，結合學校、家庭與社區的多元防護網絡；三，重建社會對「教養責任分工」的認識，父母的管教職責不應被妖魔化，家庭規範的界限並非束縛，而是引導孩子建立內在紀律、發展責任感的核心基礎。

理想的家庭教育需要走進現實困境，了解每個孩子的真實需要，扭轉失衡的教養模式。唯有同時強化政策支持、改善親職知能、管理新興科技帶來的負面衝擊，才能遏止這波親子暴力的浪潮，共同譜寫台灣更健康、更安全的親子關係新篇章。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

醫學難解的孤獨！高齡權威陳亮恭新書《杖藜過橋東》探討超高齡社會心理健康

險釀大禍！美前機師「嗑茫」試圖切斷航班引擎 法官判免入獄理由曝光

奧運游泳冠軍娶名廚高登女兒 沒邀親媽只因「身材不符標準」

心理健康支持方案 大專生使用率僅2成？調查揭最大原因「預約不到」

相關新聞

自我數位防護 阻手機隱形間諜

據外國相關報告，台灣智慧型手機普及率已接近百分之九十八，社群媒體活躍使用者占成年人口百分之八十五。然而，在這樣幾乎全民上...

詐團律師層出不窮 辯護權核心價值不容逾越

就近期輿論沸騰的太子集團詐騙案，藍白立委昨日質詢司法院、法務部及金管相關部會，太子集團辦案啟動時機及金流成為質詢焦點。而...

美報告傾向兩岸仍將冷僵

「美中經濟暨安全檢討委員會」其成員由美國國會任命，每年都會針對美中國安與貿易問題發布報告。十八日該委員會發布二○二五年度...

美中台博弈 多邊合作減少風險

近期日本首相高市早苗表態「台灣有事、日本有事」，引發中日外交緊張，也讓美國在台海局勢中的角色再次成為焦點。這番言論凸顯了...

親子暴力暴增 家庭教育政策失能

十一月二十日是世界兒童人權日，應該是彰顯兒童權利保護的時刻。然而，衛福部統計卻揭露了一個令人震驚的現象：台灣未成年人傷害...

科技．人文聯合講座／隔空投送 一點即通

日昨一場家族聚餐散場前，姪女提議以AirDrop（隔空投送）來傳送家聚留影，只見大家紛紛拿起手機，互傳彼此手機上的照片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。