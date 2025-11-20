聽新聞
美中台博弈 多邊合作減少風險

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左2）與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的中國外交部會面。路透
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左2）與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日在北京的中國外交部會面。路透

近期日本首相高市早苗表態「台灣有事、日本有事」，引發中日外交緊張，也讓美國在台海局勢中的角色再次成為焦點。這番言論凸顯了東亞安全格局的敏感，也為台海局勢增加新的外部壓力。對台灣而言，除了應對中國大陸的軍事威脅，還需評估日本表態可能帶來的地緣政治變數，以及美國政策的戰略影響。

台海局勢本質上是一個三方博弈：台灣、中國大陸及美國（日本的安全表態則增加了外部變數）。短期策略與長期布局都需兼顧國防、外交、產業韌性與社會信任，才能在瞬息萬變的環境中保持穩定。

台灣面對中共的軍事壓力，必須兼顧防衛能力與民眾安全感；過度依賴美國或外部軍事保護，雖可暫時降低衝突風險，長期卻可能削弱自主防衛能力。兵力部署、戰略預警、軍民協作需形成完整體系，除提高防衛韌性，也向國際社會傳達穩定訊號。日本的表態雖提供外部支持，卻也增加中國大陸敏感度，是故台灣應更謹慎地傳達信號。

靈活運用國際槓桿是三方博弈中的關鍵，台灣在爭取國際支持時更需精準管理與中共的互動，避免觸發強硬回應。美國身為戰略第三方，其政策取向直接影響力量均衡，日本的表態則增加了變數。台灣可透過多邊合作、國際論壇與雙邊協議以提升談判地位，同時減少潛在衝突風險。

台灣科技與製造業高度依賴全球供應鏈，地緣政治摩擦可能衝擊生產、出口與就業；必須在保持國際競爭力、吸引外資、保障產業自主間取得平衡。在中國大陸可能經濟施壓的風險下，透過投資、技術合作與市場開放強化台灣產業韌性。穩健的產業結構能支持國防與外交策略，形成長期安全保障。

社會信任決定政策執行力與國家韌性，民眾對國防、外交及產業政策的信任是整體安全的前提。透明決策、有效的危機管理與民眾參與，能增強社會凝聚力並提高政策執行效率。缺乏信任導致社會分化，降低政府在三方博弈中的談判能力與行動效率。

總體而言，台海局勢是一個多層次、多維度的三方博弈。台灣在面對中國大陸及美日的外部因素時，必須兼顧國防建設、外交靈活性、社會信任、產業韌性。短期策略應強調防禦與國際合作，長期則需提升自主能力與內部凝聚力。唯有平衡各方面因素，台灣才能在瞬息萬變的地緣政治環境中維持穩定，保障民眾安全、經濟發展與國際活動空間。

