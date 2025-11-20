美報告傾向兩岸仍將冷僵

「美中經濟暨安全檢討委員會」其成員由美國國會任命，每年都會針對美中國安與貿易問題發布報告。十八日該委員會發布二○二五年度報告指出，北京正加速推進對台施壓與武力準備，但否認「二○二七年中共武力犯台」是必然時間點。

從邏輯上來看，中共計畫在二○四九年完成中華民族偉大復興，屆時不能缺少台灣這塊拼圖，中共追求統一的目標也從未改變，問題在於是以「和統」還是「武統」為手段，時機點又為何？是各方一直爭議的話題。這次「美中經濟暨安全檢討委員會」年度報告，倒是對北京可能入侵台灣提出了三個可能的時間點，分別為二○二七、二○三五和二○四九年，美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福指出，中共仍期待以非武力的方式取得勝利。

事實上，二○二三年二月美國中情局長伯恩斯在ＣＢＳ節目上表示，美國情報顯示「習近平已指示解放軍要在二○二七年前具備進攻台灣的能力」。二○二四年這樣的說法，在美國官方、媒體、智庫間廣為流傳；但應注意美國論述的焦點在於「中共具備武力犯台的能力」，而未說明「已具有犯台的意圖」，這與本次年度報告的論調仍為吻合。

從俄烏戰爭的經驗來看，美國在俄羅斯二○二二年二月對烏克蘭發動特別軍事行動之前，美國政府幾乎每周都會警告俄羅斯勿對烏克蘭動武；這顯示當美國情報部門偵測到戰爭跡象時，美國政府會先主動進行口頭干預。同理，假設美國情報部門已掌握二○二七年中共武力犯台的情報，離現在時間並不遠，美國政府應該會時時把握機會警告中共，但今年九月十九日的「川習通話」，雙方居然連台灣二字都沒說出口；十月卅日「川習會」，川普隻字未提台灣問題，這完全不像美國已經確信二○二七年中共準備武力犯台的反應。而本次報告的觀點，基本上又再度確認美國政府在川普上任以來的判斷。

對習近平來說，選擇在川普任內武力犯台絕非好時機。川普第二任期上任前，共和黨大肆杯葛美國對烏克蘭的軍事援助。川普上任後，又逼迫澤倫斯基吞下不合理的烏俄停火條件，以致二月廿八日川普與副總統范斯在全球媒體前對澤倫斯基疾言厲色；不過五月川普卻揚言要解除北約對俄羅斯的動武限制、十一月五角大廈又批准向烏克蘭提供戰斧飛彈。對中共來說，在川普任內武力攻台的代價很難估算。或許因此川普曾說，在他任內習近平不會對台動武。

儘管當前兩岸關係「冷僵」，但台灣永遠存在政黨輪替的可能，不論等四年、八年、十二年或更久，一旦台灣出現一個相對不討厭中共的執政黨，兩岸問題又可回到溝通的軌道，要推進兩岸政治進程就存在機會；那麼何必急於一時用武力解決台灣問題？武統不但後果難測，更可能讓中華民族偉大復興無法實現，破壞中共超越美國的盤算；不如等待台灣問題被自己未來的強大給消化掉。

本次年度報告反映美國情報部門對台海情勢的研判，除非美國情報失準或有其他變數出現，例如台灣突然宣布獨立，否則當前兩岸「冷僵」局面仍會維持。儘管從客觀條件來說，隨著軍事現代化腳步持續往前，中共武力犯台的能力的確正在提升，不過能力是一回事，動手仍牽涉政治決斷。正如薛瑞福所言，中共仍盡力盤算著以非武力方式統一台灣的可能。