詐團律師層出不窮 辯護權核心價值不容逾越

就近期輿論沸騰的太子集團詐騙案，藍白立委昨日質詢司法院、法務部及金管相關部會，太子集團辦案啟動時機及金流成為質詢焦點。而在各類關於詐騙的新聞事件中，辯護人的職業操守亦是值得關注的焦點。

邇來，詐團軍師、通靈律師層出不窮，在各類詐欺、販毒組織案件如標準配備，本應保障被告人權的辯護人，有人卻淪為傳遞訊問內容、協助集團首腦逃避追查、變賣犯嫌財產、防免不法所得遭查扣，儼然成為「請律師」的附加價值。此類歪風，正派律師不齒，亦非社會大眾所樂見。

律師法第一條明定：「本於自律自治之精神，誠正信實執行職務，維護社會公義及改善法律制度」。身為在野法曹，辯護人應當「在證據中找真相」、「在法律內求公正」。然而，將偵訊內容洩漏給無關第三人，則是完全不同層次，亦已超越辯護權的界限。

偵查階段（尤其是禁止接見通信的羈押案件），賦予辯護人接見被告的權限，乃基於武器對等，使被告倚賴法律上的專業意見。然而在日新又新、計畫縝密、層層斷點的詐欺或金融犯罪等類案件，檢察官可用的偵查手段有限，只能從千絲萬縷證據中抽絲剝繭，或自不同被告相異供述中進行突破。在羈押閱卷的釋字七三七號解釋討論中，確實有質疑律師閱卷是否造成洩密風險？大法官選擇相信律師群體的專業高度，相信閱卷的目的在於有效辯護，而非替潛在被告穿針引線、進行串供。

依刑法第一三二條第三項，辯護人洩漏偵查秘密屬於「非公務員洩密罪」，最高刑度僅一年，刑度確實不高。然而，身為法律人，知法守法是應有之義，更是向社會展示其專業、品格的自我要求。

當律師觸法，卻以「又不是什麼很重的罪」輕描淡寫，只會令人質疑該律師的自我要求何在？律師團體的自治自律功能能否斷然執行？倘若無法維護「誠正信實」的法定要求，又如何期望社會大眾信任辯護人？

詐騙集團利用了人性的輕率（釣魚網站）、貪心（投資詐欺）、恐懼（假檢警）、善良（假親友借款），騙取鉅額不法所得。若辯護人在明知被告犯罪的情況下，仍傳遞尚未公開的偵查資訊予利害關係人，讓應受處罰者逃避追訴，不僅違反律師倫理，更迫使司法機關偵審案件時，不得不戴上「有色眼鏡」檢視個案律師的守密性，徒然讓已過勞的司法體系，雪上加霜。

「又不是什麼很重的罪？」真是如此嗎？

當我們反覆自問，站在被害人的角度、站回被告的立場；答案其實昭然若揭。有老人因遭詐騙抵押房產，無家可歸；有家庭因債務纏身，走上絕路，這些都是悲劇現在式。

身為職業團體，當發揮自律功能，讓不肖分子不配享有「專業信用」；身為執法者，則當以雷霆手段，以彰顯法律尊嚴。唯有如此，才能夠保護辯護權的核心價值，而不是被少數濫權者扭曲利用。