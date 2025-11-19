挺高市罵北京 賴總統補錯方向

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事就是日本有事」論述，並宣稱要動用集體自衛權；北京自然是絕不姑息，高調反對。而在美日安保同盟的架構下，高市這種做法，把美國拖入這場紛爭中也是板上釘釘的事；只是美國川普政府怎願意就這樣被高市拖下水？最麻煩的是，賴清德總統竟還在這事上直接追尾。

其實早在一九九七年，美國國力全球獨強的柯林頓政府時代，就曾經出現過極為類似的例子，最後還是由美方出面作了半步的讓步才得以收場。

原來，在一九九六年三月台海危機後，柯林頓於四月訪日本，美日開始考量重修「美日安保指南」。雖說遲至次年九月下旬，雙方才公布「美日安保防衛新指南」；但也就在這之前，仍存有對台殖民心態的日本右翼人士氣燄高張，不斷以新指南中的「日本周邊有事」條款進行挑唆，表示新指南中所謂的「日本周邊」包括台海。日本外務省官員也私下表示，其實所謂的「日本周邊」，在定義上是指「菲律賓以北的海域，台灣海峽當然包括在內」，在這種情況下北京當然要跳腳，於是雙方爭執不斷升溫。

就在這場爭議不斷升溫，甚至可能把美國扯入，進而損害美國與中共正在架構的新關係時（中共已故總書記江澤民當時已訂於一九九七年十月下旬訪美，而柯林頓也將於隔年夏回訪北京，此一正在搭上架構的雙邊關係，怎可被日本右翼破壞？）美方由彼時的國防部亞太事務副助理部長坎伯（即是在拜登時期出任白宮國安會印太事務協調官、副國務卿，有「印太沙皇」之稱的坎伯）出面，在一場公開記者會上，把台灣問題與「美日安保」進行脫鉤；記者問他「周邊有事到底是否包括台海」時，坎伯的回應是「指導美國與中國、台灣接觸的是台灣關係法」。

這既避免直接衝突的產生，也使美國在此事擁有最終裁量權。換言之，美國可決定是否涉入、何時涉入，以及一旦涉入要到什麼程度。美方維持完整的主動權，所以才避免了一場亂局。

這次風波情況類似，高市早苗首相本身是個大右翼，還是在美國並未明顯同意的情況下惹出事端，且明年四月川普就要往訪北京，中美正緊鑼密鼓磋商，華府怎可能對高市聽之任之？川普怎可能不明白這趟北京行（主要在經貿與股市）對明年十一月期中選舉的重要性？以美國國內當前政黨權力鬥爭之尖銳，此行的結果又必然牽動川普後半任期的權力結構，甚至是下一任總統候選人與共和黨內的權力結構。如此重大且長期的結構性利益問題，怎可能讓「一個小夥伴」以個人的意識形態利益來左右？

沒有川普政府的支撐，高市服軟恐怕是遲早的事，不確定的只是不知會以何種方式、用何種言語來表達到何種程度而已。最麻煩的是，已經完全吃不準川普政策的賴總統，竟然還在此時跳出來挺高市、補刀罵北京，卻不知明顯「補」錯了方向，完全不去思考明年四月川習會將怎麼談台灣問題。