朝野對撞 犧牲台灣未來

國內政治氣氛始終如同繃緊的弦，不但毫無鬆動的跡象，反而因不同陣營互相點名、對嗆、甩鍋而愈加僵硬。從沈伯洋遭對岸調查延燒出的政治攻防，到財劃法爭議中行政與立法的正面衝撞，都讓人感受到「治理」正急速蒸發。政治人物嘴巴喊得愈大聲，社會的不安就愈真實，這正是當前台灣最大的危機。

政治的試煉不是勝負，而是能否創造共同前進的方向，這凸顯出權力競逐與國家治理的差別。當權力掩蓋治理，整個體制便會像無人掌舵的船隻，在風暴中失去方向。執政黨近期一再把矛頭指向立法院長韓國瑜，從要求聲援沈伯洋到指控「替侵略者找藉口」，火力全開的對象永遠都是在野，而非兩岸情勢惡化本身的核心問題。這種操作刻意把危機導向韓國瑜，企圖製造負面印象，並藉多次公開談話把政策責任移轉出去，這是典型「把戰線從治理問題轉移到政治鬥爭」的手法。

政治攻擊固然能激化支持者情緒，卻無法讓國家更安全。立委沈伯洋遭中共立案偵查，確實牽動兩岸敏感神經，國會議長表態或許有其必要，但執政者若把國安責任推給國會，正顯示缺乏勇於面對問題的承擔。國會議長不能代表全體立法委員，責任的核心應是總統及執政團隊，而非透過政治喊話將壓力轉嫁出去。

近一年來，在許多議題上只見喊話與姿態，卻缺乏具體部署。治國不僅靠聲量，更依靠制度、協商與落實力。當一個政府不再願意協商，只知強化政治動員與口號，行政系統遂逐步癱瘓，陷入相互推責的惡性循環。財劃法爭議亦反映同樣問題，行政院長卓榮泰以「全面迎戰」回應立法院，對立瞬間升溫；但財政劃分本是地方與中央分權治理的法制問題，需要理性協商與專業討論。將憲政監督視為挑戰執政權，把不同意見都當敵對勢力，民主制度即失去制衡功能。當主政者把批評視為阻礙，而不是改進政策的契機，政治文化便沉淪為互相貼標籤、抹紅的泥巴戰。

值得警惕的是，外部風險正在加劇，共軍擾台頻率不斷上升、美國軍售交貨進度停滯、科技與產業供應鏈競爭更加劇烈。這些都需要台灣內部建立更穩定的共識、需要整合朝野，而不是只會挑起對立的政府。若在緊繃的外部環境下，還把對抗內部政敵當成優先事項，就是削弱國家安全。

近期民進黨政府的一些政治操作，明顯是為了鞏固特定政治陣營、提前布局選舉，而把國家治理放在次要位置。這種心態既讓民眾失望，也讓國家付出沉重代價，社會亦更加撕裂。政治原本應是責任，如今卻被當作你死我活的表演舞台；執政者的任務變成尋找敵人，無視解決人民的困難。治國需要的不是圍繞在意氣與聲量裡的短視，不斷地報復與反報復，只是陷入無止境的惡性循環。

台灣需要一個能把對立轉為合作的領導者，能在風暴中提供方向，互相挑釁只會犧牲這個島嶼的未來。執政者惟有放下敵意，治理方可回歸正軌，畢竟人民需要的是國家的進步與安定，而不是永遠在內戰。