科技．人文聯合講座／隔空投送 一點即通

日昨一場家族聚餐散場前，姪女提議以AirDrop（隔空投送）來傳送家聚留影，只見大家紛紛拿起手機，互傳彼此手機上的照片。

AirDrop乃隨建即連的無線傳輸網路，讓蘋果裝置（iPhone、iPad、Mac）之間可以彼此收發檔案，並予以自動歸類。它以藍牙偵測與配對周遭裝置，再以Wi-Fi建立裝置間的無線連結，然後進行檔案傳輸。較新版本的作業系統，還可勾選「使用行動數據」，當空投裝置距離超過Wi-Fi界線時，就會改由行動數據連線收發檔案。

AirDrop的配對選項有三種：關閉接收、只限聯絡人，以及開放所有人十分鐘。當勾選「開放所有人十分鐘」時，只要十分鐘一過就自動改選「只限聯絡人」，以防止用戶因忘記關閉而無止境地公開其裝置的可見性。其實，當年AirDrop剛推出時，「開放所有人」並無十分鐘的限制，但因公開的裝置恐於公共場所接收到有心人士傳送的恐嚇檔案、騷擾影音或其他未經請求的內容，故而限縮開放時間以保障用戶的安全與隱私。

然而，十分鐘的限制仍對愛用人士帶來不便，尤其當需要一段較長時間連結裝置時。如今在資通科技工具的開發歷程中，開發者總是基於便捷與安全的考量，試圖取得兩端需求的舒適平衡；試問在開放無時限與十分鐘之間，是否允許其他彈性選擇呢？如果能讓用戶自行設定開放時間，是否更加符合個體需求呢？

本月上旬發布的iOS 26.2 Beta開發者版本顯示，蘋果正著手AirDrop的第四種選項，允許用戶能以一個簡短的PIN（個人識別碼）密碼來配對兩部裝置，一旦接通後，就能在接下來的卅天內隨時以AirDrop互通有無。目前該選項仍只有尚未開通使用的程式碼，未來是否推出也在未定之天，但已可一窺蘋果回應用戶需求的端倪。

另一方面，Quick Share是安卓裝置類似AirDrop的檔案傳輸服務，未來若能與蘋果裝置相互整合，將帶來更多隨建即傳的通用性。

不過，蘋果裝置因自成一格的封閉系統而安全性倍增，同時也藉此強化果粉的黏著度；除非是法規要求放寬限制，蘋果才會不得不考慮允許第三方開發者的檔案分享系統，可以被整合到自家系統中。

今年暑假，當我漫步在夏威夷茂宜島的哈納公路時，恰有機會拍下一位年輕人騎著自行車奮力爬坡的英姿，沒想到年輕人回過頭來，請求以AirDrop傳送照片。筆者雖使用iPhone，但因種種考量而予以婉拒，心中實在過意不去。

在家聚結束前，大家拿起手機以AirDrop互傳照片，我靦腆地請求以LINE傳送。不禁想起十餘年前，我們也在同一家餐廳聚餐，當大家以LINE互傳照片時，我因彼時不用LINE而請求以電子郵件寄送。

唉！筆者食古不化，面對新科技總是慢半拍，真是不折不扣「說一套做一套」的慢郎中哩！（作者為台大資工系教授）