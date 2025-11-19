川普再提晶片台灣甘心當ATM？

美國總統川普日前接受訪問再度點名台灣。他直批美國過去「愚蠢」、「非常可恥」，讓晶片製造外移，導致目前全球主要晶片都在台灣生產，幾乎百分百。但他強調，在關稅政策作用下，晶片生產正大舉回流，美國有可能在「非常短的時間內」再次生產世界上大多數的晶片，並在未來的幾年內「拿回很大一部分的晶片市場」。

川普的關稅大刀，遭受最強大震撼的國家之一就是台灣。然而儘管台灣已被當成「盤子」，川普還不放過，隨時把台灣當提款機，消費台灣。如果美國有可能在「非常短的時間內」生產大多數的晶片，如果「經濟學人」認為台灣央行持續壓低台幣匯率會形成「台灣病」或「福爾摩沙流感」，引起美國關注、制裁進而迫使台幣升值，台灣經濟或將被掏空。

美國的超級盟友是英國，除了同根同氣，還多次聯手對抗敵對勢力。如今台灣護國神山被這兩國盯上，不知賴政府備好應對方案了嗎？