師出委國無名 川普得不償失

聯合報／ 張光球／致理科技大學副教授（台北市）
美國福特號航空母艦打擊群13日在F-18超級大黃蜂與B-2轟炸機護衛下，朝加勒比海航行。路透
美國福特號航空母艦打擊群13日在F-18超級大黃蜂與B-2轟炸機護衛下，朝加勒比海航行。路透

美國最強大的航母福特號戰鬥群已就位加勒比海，美軍人數達到一萬五千名。雖然川普及國務卿魯比歐多次否認將出兵委國，但川普政府信口雌黃已非新聞，國際信用備受質疑。最新消息顯示，川普稱其將與委內瑞拉總統馬杜洛對話，且不排除派美軍進入委內瑞拉。

川普對委國的外交政策受魯比歐影響，經濟政策受石油企業左右；前者極力主張以武力解決委國政權，後者希望配合川普總統特使格瑞尼爾，以談判處理爭端。今年上半年格瑞尼爾促成委國同意經濟改革、釋放政治犯，並對美國企業開放龐大的石油及礦產資源；七月魯比歐重新定義推翻馬杜洛政權，不僅是為促進民主更攸關國家安全，將馬杜洛塑造成助長美國毒品及非法移民的恐怖分子領袖，希望說服川普出兵委國。

首先，委國並非主要毒品供應國，委國在去年美國緝毒署的「國家毒品威脅評估報告」榜上無名；國家情報總監於今年四月一份解密報告提及「阿拉瓜火車」犯罪集團的活動被誇大，該集團規模小到極不可能從事人口走私。綜上，委國不是造成美國毒品及移民問題的關鍵原因，古柯鹼主要來源國是哥倫比亞，芬太尼提煉國是墨西哥，移民則是以中美洲北三角國為大宗。據此，美國對委國的軍事干預是師出無名。

其次，雖然九月初川普以打擊拉美販毒集團為名，曾密令戰爭部著手規畫一系列軍事行動，卻未包括出兵委國，更不用說善後復原計畫。目前美軍在委國周邊的部署，遠超出掃蕩毒梟及空襲委國所需的兵力。五角大廈干預委國的規畫大致如下：一、大軍壓境，引發內部反彈，迫使馬杜洛下台。二、精準斬首，控制機場及通訊系統，另立親美政權。三、占領油田及通往首都交通網，孤立馬杜洛。四、全面入侵。

然而，歷史已證實單純軍事恫嚇難以推翻政權，反而讓獨裁者更有藉口對抗外來者；況且馬杜洛與軍方休戚與共難以分割。再者，局部控制委國，推翻馬杜洛易如反掌，但美國需長期駐軍才能對付既有民兵組織及跨國武裝團體的游擊戰。最後，地面入侵初估需五萬美軍，現階段恐有困難。

此外，今年諾貝爾和平獎得主馬查多無法整合所有反對派，欲建立親美政府基礎薄弱。無論何種方式美國都會自食惡果，因為委國是一資源豐富且面積遼闊的大國，一旦軍事干預將再點燃拉美反美情緒，成為美國的另一場伊拉克及阿富汗惡夢；遑論為躲避戰火，蹂躪大舉前往美國的無證移民，屆時麻煩又回到美國頭上。

美國以反毒之名出兵委國，實為奪取石油等礦產，差別僅在於動武強度與範圍有所不同而已，否則現在大軍壓境，若草草收兵將貽笑大方。有鑑於馬杜洛軍事上有俄國撐腰、經濟上有中國支持，美國又有與獨裁者妥協的前例可循，川普為今之計應是在既有談判基礎上，半逼迫馬杜洛遠走海外，並凝聚反對勢力為執政作準備。畢竟，動武無法獲得和平獎，更會埋下區域動盪的禍根。

馬杜洛 美國 川普 委內瑞拉
