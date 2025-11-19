COP30場外的「亞馬遜風暴」

聯合國氣候大會（ＣＯＰ30）首次在巴西亞馬遜心臟地帶舉行，這本應是場彰顯「在地守護者」貢獻的盛會。巴西政府也宣傳有創紀錄的五千名原住民參與，稱這是「史上最具原住民特色的ＣＯＰ」。然而，這幅和諧的景象，卻被原住民的激烈抗議戳破。他們傳達了極度清晰、也極度憤怒的訊息：如果只是把我們當作「綠色樣板」來裝飾這場大會，卻忽視我們最根本的生存需求，這就不是氣候正義，而是偽善。

這場風暴的核心並非氣候理論，而是最殘酷的「土地政策」問題。原住民的訴求非常具體：巴西總統魯拉須兌現承諾，立即批准一百餘個被停滯的「原住民土地劃界案」。這項政策是原住民的「生死線」，更是亞馬遜雨林的「防火牆」。原住民領袖的主張是：土地劃界，是唯一被證實能有效阻止森林砍伐的手段。

然而，魯拉政府一方面宣示保護環境，批准了十六個領地；卻為了經濟利益，又放任「穀物鐵路計畫」等大型開發案推進，並對非法採礦的遏止慢半拍。「一手救火、一手點火」的矛盾政策，將原住民推向絕望。

這場衝突也暴露了「政治參與」的虛偽。所謂「史上最具原住民特色」，卻可能是「史上最嚴重的邊緣化」。一個最諷刺的畫面是：巴西原住民運動的精神領袖、重量級的拉奧尼（Raoni Metuktire）酋長，在自己的主場，竟未獲得大會的「正式發言」席位，只能在巴拿馬代表團的「施捨」下舉辦小型活動。這顯示當局樂於將原住民的「人數」當作政績宣傳，卻極度害怕他們「不受控」的真實聲音。這不是參與，這是「被展示」。

這場亞馬遜風暴，對台灣而言，更可反思在追求「二○五○淨零轉型」的國家發展路徑上，同樣面臨著「開發」與「正義」的拉扯。當政府大力推動再生能源，大量的光電板、風機被規畫設置在原住民的傳統領域上時，我們是否也正在複製類似的「犧牲」？《原住民族基本法》所保障的「諮商同意權」，是否在淨零的龐大壓力下，被加速、被簡化，甚至淪為「跑程序」的樣板？

原住民的訴求，已從「環保」升級到「財政」與「主權」層次。「沒有原住民土地，就沒有氣候正義」並非空洞的口號，而是具體的政策綱領。他們要求「零砍伐」、終止礦業開採，更關鍵的是，他們要求「直接獲得氣候資金」。

這直指全球氣候政治的核心：過去數百億的援助資金，大多在層層的官僚體系與國際ＮＧＯ手中被稀釋，真正流到第一線守護者手中的少之又少。原住民要求的，是跳過中間人，拿回保衛家園的「資源主導權」。

如果ＣＯＰ30無法在這些「土地」、「金錢」、「權力」的實質問題上做出回應，那麼這場「最具原住民特色」的大會，最終，只會被歷史記為一場最虛偽的政治秀。