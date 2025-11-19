台灣氣候績效不振 關鍵在政治誠信

巴西貝倫時間十八日，德國看守與新氣候研究所共同發表「二○二六氣候績效指標」（ＣＣＰＩ）。台灣排名第五十九名，倒數第九，僅微幅領先加拿大、韓國、俄羅斯、美國與中東油國。結果不令人意外，過去十年台灣排名都在五十至六十幾名之間，名次偶有提升，但都是氣候績效「非常差」、拿「紅牌」的倒數隊伍。

從二○○六年開始，ＣＣＰＩ連續十九年針對碳排主要國家進行評比，是少數單獨列出台灣的跨國指標。今年全球約有四百五十位專家參加，涵蓋全球碳排超過九成，是氣候大會備受重視的關鍵報告。

今年，環境部依然會列舉其他不同評比為政策辯護，行禮如儀的對外回應。然而，ＣＣＰＩ所要呈現的是，在巴黎協定控制增溫不超過攝氏一點五度下各國「應當」做出的努力，是氣候公約共同但有差別責任的「實踐」；則依照ＣＣＰＩ預測，台灣在人均碳排、再生能源、人均能源使用等各項量化指標，都遠遠不及於一點五度情境所設下之標準。

關鍵在於政治誠信。ＣＣＰＩ評比中，質性的氣候政策評比台灣排名四十一，遠高於整體成績，背後隱含著專家們的肯定，但「說的比做得好」，看不到績效，這樣的嚴峻事實，必須有根本性的反省與檢討。

具體來說，二○一五年溫室氣體減量及管理法通過後，五年一期最重要的溫室氣體階段管制目標，十年減量不到一成，即將連續兩期跳票；不見政策重大革新下，政府竟提出更積極，二○三○年減碳百分之廿八正負兩個百分比的新目標？未來五年竟想減量二成，可信乎？

即使各部會立下「軍令狀」、「斬雞頭」，雷厲風行的加嚴排放、提高能源效率標準；配合國土法進行規畫、妥善配置風光電並導入市區；善用木質、廢棄物生質發電，即重啟核電；提高碳費費率、級距並試行總量管制逐步淘汰化石燃料補貼、合理電價並將預算重分配於減碳事務等，都不一定能立竿見影，不問責、不檢討、虛與委蛇的政治倫理若不改變，毫無機會。

在社群媒體時代，環境首長求快、求表現，或是急於滅火，往往快言快語，是否言出法隨不得而知，多有「輕諾」之感。例如，多任環境首長都提到環評法改革，但所謂「環境影響評估總體檢」實為委託研究計畫；敲鑼打鼓的碳費徵收，一延再延打到骨折，台版碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）仍虛無飄渺；台灣新百岳妥善處理，停在垃圾打包和覆土，達成率不到三成，根本性的減廢、減廚餘政策闕無；丹娜絲颱風後廢光電板處理，大型光電場總體檢、回收制度革新等未見揭露等等。

關鍵在於不講責任的官場文化。環境治理是一種高度依賴公信力的公共事務，階段管制目標是國家對人民、對未來世代的「減碳契約」，首長任何表述都會形塑社會期待。當說了卻沒做到，或做到的品質與力度明顯不足，代表著國家對民眾、生態、未來世代的承諾也被破毀。與其聽到美麗的願景，民眾更想知道「履行與績效」。誠如本屆氣候大會願景，要成為「履行」的大會，讓雄心轉化為落實，重視政治誠信與倫理是重中之重。