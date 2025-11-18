科技．人文聯合講座／觀光立國應以美麗國格為桂冠

自二○○二年行政院推出「挑戰二○○八國家發展重點計畫」，將台灣旅遊人次倍增至五百萬後，透過跨部會整合設立行政院觀光發展推動委員會，迄二○一九年，來台觀光客達最高峰一一八六萬。後因疫情及兩岸政策因素導致遊客量下滑，二○二四年僅七八六萬，且海外與國旅之比為七比三。

為挽救此頹勢，賴總統日前宣布要打造「觀光國家隊」設立觀光研訓院，推動觀光立國大計畫並砸百億拚國旅，期於二○三○年創兆元產值。此政策或許振奮人心，惟每當政府高喊設立「國家隊」時，似乎又易陷於官僚體制之傲慢與自信，認為只要掛上「國家隊」即能萬事達標。

台灣特有之自然生態與人文資源深具國際競爭力，政策亦應與世界同步。惟從政策宣示至達到標竿間之策略、路徑與法令的配套措施，卻往往流於願景宣示，而欠缺可持續性之政策接軌。

日本在泡沫經濟後亦面臨類似困境，二○○三年小泉首相始推行觀光立國戰略，二○○七年公布推進「觀光立國基本法」並設立觀光廳，落實「推動觀光立國基本計畫」。除原有的世界遺產、歷史名城等觀光資源外，亦同步推動二線城市、鄉間觀光旅遊的基本建設與公共設施優化。二○一二年觀光立國方針亦納入「安倍經濟學」的國家發展重要政策，定調二○二○年東京奧運時提升觀光客至二千萬人次，並以短期移民的標竿建構全國觀光服務經濟學的長期戰略，並整合公私部門夥伴合作。

回顧二○○二年的「挑戰二○○八計畫」，台灣幾乎早於日本，而這廿年間與觀光、休閒、遊憩相關的大專科系曾高達一二○多所，一時百花齊放，惜人才培育未能學用接軌。不同於日本，我們少了一個有法令制度與人力物力持續支持孵育的系統性戰略。日本的觀光立國戰略跨足交通、財政、國土建設、地方創生與文化資產保存，且同時兼蓄國際接待與客製化語文等專業能力。

觀光發展必須軟硬體兼備，與業界併肩合作甚而前瞻布局。文化、交通、農業、內政、運動等各部會資源，需整合成有系統的國家型觀光資產，拓展海陸空多元選擇體驗，回應遊客對「願付金額」之差異化服務需求及滿意度，並開發新亮點，例如太平洋海上觀光、直升機賞景、高山高端旅遊、特色郵輪式火車之旅、海洋海底探索、深度賞鳥之旅，乃至尚未開發的水下考古探索、便捷的跳島遊程等等。

跨北緯廿三點五度之山海圳、獨特的雲霧帶生態景觀體驗、原民部落文化，乃至鐵道支線風土旅遊、地域生活和美食美學創生之旅，這些均非個別政府部會與城鄉機關能獨自成就。開創觀光魅力尤須善用民間人才，形塑觀光業者的鄉土情感與經營倫理。

地球北回歸線上，唯一具有生物與文化多樣性的天狼星就在台灣，「觀光立國」亟需奠基在務實鬆綁法令政策、以美麗國格為榮的全民榮耀感上。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）