聽新聞
0:00 / 0:00

醫院支援偏鄉 解決衛生所缺醫

聯合報／ 陳曾基／台北榮總新竹分院院長（竹縣竹東）

報載台中市卅家衛生所至十月，有高達十六家衛生所無專責醫師，缺額在短短兩年間翻倍。這非個別縣市的問題，根據衛福部醫療機構與人員基本資料集，去年底全台共有八十家衛生所無專責醫師，多在「非山非市」的鄉村地區，窘況逐年加劇，一般認為是因先前公費醫學生減招停招十年所致；縱使一○五年重啟公費醫師制度，卻僅局限五大科（內、外、婦、兒、急診），依然無法解衛生所燃眉之急。

衛生所醫師職缺乏人問津，關鍵在於薪資。目前行政院兩期八年的「優化偏鄉醫療精進計畫」裡，也有留任獎勵計畫與退休回任薪資不設限等制度。提高薪資固然是必要條件，交通、休假、聲譽、進修、教職等也會影響抉擇。「健康台灣深耕計畫」已上路，北榮新竹分院有幸獲得充分經費執行「偏鄉教學醫院衛星計畫」，由醫院擔負固定醫師支援鄰近衛生所的重責，一舉解決多年缺醫問題，維持偏鄉醫療於不墜。

首先，由醫院招聘醫師，比照「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」，保障月薪卅萬元以提高支援意願。若由六都醫學中心派人至偏鄉衛生所，勢必無法克服交通問題，醫師難以久任；從在地醫院出發，車程不遠，每日通勤無礙。

過往偏鄉衛生所醫師單兵作戰，一旦休假則全鄉醫療停擺，實質暗藏全年無休的壓力。北榮新竹分院的計畫中，支援衛生所的醫師若需請假，由醫院負責協調醫師代班，以集體的力量保障休假權益。

支援衛生所的醫師其職缺仍在醫院，類似教育界的「雙聯學制」，享有雙邊的名聲與福利，也保有在職進修的權益。北榮新竹分院同時為陽交大醫學院與清大學士後醫學系的合作教學醫院，提供偏鄉社區醫學課程，包括衛生所見習，支援衛生所的醫師取得教職管道暢通。

傳統的衛生所醫師職缺為公職，縣市政府聘任後，若發現醫師不適任卻難以辭退，對於偏鄉民眾並不公平。北榮新竹分院模式的優點在於存有淘汰機制，衛生局可單方拒絕、接受人選或要求更換，保持用人彈性。北榮新竹分院的「偏鄉教學醫院衛星計畫」已尋妥人選，將從明年元月啟動，試行兩家衛生所（新竹縣北埔鄉、寶山鄉），同時機動支援另外三家「非山非市」的衛生所（峨眉、橫山、芎林）與偏鄉診所。

北榮新竹分院模式成功後應可推展至全國，一家衛生所一年三六○萬，一百家衛生所一年也僅三點六億，整體費用並不高昂。以偏鄉教學醫院為核心，鄰近衛生所為衛星，形成垂直整合的服務網路，方便民眾就近就醫、協助病人轉介與檢查，確保醫療資源有效串聯，落實並提升偏鄉醫療的可近性與服務品質，實為深耕偏鄉衛生所的創新模式。

偏鄉 醫師 衛生所
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

健康外交展現軟實力 台北榮總攜友邦克國深化雙方醫療合作

聖克里斯多福總理訪北榮 盼深化醫療合作

抗藥性細菌如同「無聲大流行」蔓延 2035年全球壽命恐縮短1.8年

北榮工會抗議「請病假被扣獎金」惹議 院方4點回應重申無差別待遇

相關新聞

科技．人文聯合講座／觀光立國應以美麗國格為桂冠

自二○○二年行政院推出「挑戰二○○八國家發展重點計畫」，將台灣旅遊人次倍增至五百萬後，透過跨部會整合設立行政院觀光發展推...

醫院支援偏鄉 解決衛生所缺醫

報載台中市卅家衛生所至十月，有高達十六家衛生所無專責醫師，缺額在短短兩年間翻倍。這非個別縣市的問題，根據衛福部醫療機構與...

長照3.0 正視缺失的一角

政府稱我們的長照正往「3.0階段」邁進，前進的過程中不乏微調、修正、爭論與妥協，但總之是往前進了。眼下的長照政策，從服務...

當個80分照顧者 放過自己

近期，一位老母親承受不了長年照顧壓力而殺死腦麻孩子，新聞引發外界關注。筆者身為照顧者，倒是想對同樣在長照路上前行的照顧者...

不被世界遺忘 才能預防孤獨死

近日「孤獨死」議題引發廣泛討論，台灣邁入超高齡社會，如果沒有做好預防，恐將有更多的孤獨死現象發生。

陸對我「長臂管轄」 賴總統只會甩鍋

賴清德總統昨日出席國家檔案館開幕典禮，被問及立委沈伯洋遭大陸以「分裂國家罪」立案調查一事強調，請立法院長韓國瑜聲援沈伯洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。