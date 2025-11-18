當個80分照顧者 放過自己

近期，一位老母親承受不了長年照顧壓力而殺死腦麻孩子，新聞引發外界關注。筆者身為照顧者，倒是想對同樣在長照路上前行的照顧者們，談談家庭內的觀念改變。

這些年來，自己在照顧家中老人的過程中學會了許多事，包括照顧者需要喘息、照顧雙方每天心情變化很正常、照顧需要團隊合作等等；其中最關鍵的一點，是學會了「照顧不要求滿分，能做到八十分已經很好」。被照顧的老人是家中長輩，我們做晚輩的總是心中有愛、又懷抱下對上的責任感，於是總想著給他們最好的，恨不得每分每秒都隨侍在側；聽到一個小動靜就跳起來，怕長輩跌倒受傷，更怕因不合心意而發怒，導致喪失活力。

這樣的求好心切其實撐不久，特別是長照工作從幾個星期變成幾個月、甚至好幾年，沒有人能時刻追求毫無錯誤而又能不崩潰。於是我體會到照顧只求八十分，例如準備餐點，「一百分」是每道菜都做到好吞嚥、營養健康還要好吃，甚至經濟實惠到讓老人家眉開眼笑，實情是沒有人能每天每餐都做到。

請記得，一百分是意外得到的，不要把這樣的狀況拿來當每一天的標準。照顧者要放過自己，有時候忙累起來，花點小錢叫外賣、買便當帶回家，都是可接受的，只要吃飽就已做到八十分，時間還要花在其他醫療照顧上，更別忘了，除了照顧別人還要照顧自己。

這樣的「八十分照顧」，也可用在其他身體清潔或家務打掃等面向，亦可延伸到照顧工作的輪替。

當主要照顧者讓其他家人替手照顧時，要記得別以高標準來要求，若幫手表現得好，我們應當不吝於鼓勵，讓他們願意再來；倘若照顧品質不佳，只要沒危害到生命安全，或許也應提醒自己「幫手出現已是六十分」，有人願意輪班，我才能休息或做別的事。

八十分的照顧也是照顧，照顧者可以自己做到的為榮，也希望外人別隨意批評，只要不是每天貼身照顧、親力親為，就別輕率發表意見；因為你認為的「不及格」，很可能已是照顧者犧牲自己才達到的分數。

讓我們當個不求滿分的照顧者，放過自己也放過他人，才能讓照顧之路走得長久。