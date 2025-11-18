聽新聞
0:00 / 0:00

不被世界遺忘 才能預防孤獨死

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）

近日「孤獨死」議題引發廣泛討論，台灣邁入超高齡社會，如果沒有做好預防，恐將有更多的孤獨死現象發生。

早期的農業社會幾乎沒有孤獨死現象發生，當時社會純樸、人情濃厚，村莊的居民彼此認識關心、每天互動、家戶敞開，誰家的婚喪喜慶都是村裡的頭等大事。

現代功利社會人情冷漠，鄰居見面彼此不打招呼，親戚不相往來，人與人之間互相防備，樹立起一道道冷漠的高牆。當你對外界冷漠，也就少了一個被關注的機會，更失去了一段溫暖交流的情誼。

獨居年代來臨，家是堡壘也是囚籠，斷了外界連結的獨居者，把自己鎖進孤單中。像台中獨居老婦案例，死亡兩個月後才被發現，據說連家人都很少聯繫，和鄰里也沒互動，她把自己活成一座孤島，而世界也早已將她遺忘。少子化、不婚不育，超高齡社會來臨，只有讓自己不被世界遺忘，才能預防孤獨死；政府要建構更有效的安全網，不該遺忘任何人。

除了政府的安全網要及時接住，獨居者個人的防範意識更是關鍵。只要不把自己孤立起來，就沒人能孤立你，加強親友間的聯繫，主動交三兩好友；平時建立良好的鄰里親友連結，或許只是簡單的一句問候、一個微笑，只要把心打開、把家門打開，讓連結不斷線，就不會被人們遺忘。

印度詩人泰戈爾有句名言：「生如夏花之絢爛，死如秋夜之靜美。」若自己願意從獨居的孤島裡走出來、與人保持連結，雖然活得並不絢麗，當有一天死亡降臨卻也不孤單，能有人陪著走最後一程。

獨居 孤獨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獨居男病倒動不了…意識不清說錯住址 桃警邊敲邊找破門送醫

楊梅獨居婦心臟不適突倒地 警消、鎖匠合力救援

水龍頭沒關…赫見8旬白骨獨居婦 台水今拆表：用水暴增至7033度

「水表用了6千度」引追查 台中八旬婦獨居死在家中成白骨

相關新聞

科技．人文聯合講座／觀光立國應以美麗國格為桂冠

自二○○二年行政院推出「挑戰二○○八國家發展重點計畫」，將台灣旅遊人次倍增至五百萬後，透過跨部會整合設立行政院觀光發展推...

醫院支援偏鄉 解決衛生所缺醫

報載台中市卅家衛生所至十月，有高達十六家衛生所無專責醫師，缺額在短短兩年間翻倍。這非個別縣市的問題，根據衛福部醫療機構與...

長照3.0 正視缺失的一角

政府稱我們的長照正往「3.0階段」邁進，前進的過程中不乏微調、修正、爭論與妥協，但總之是往前進了。眼下的長照政策，從服務...

當個80分照顧者 放過自己

近期，一位老母親承受不了長年照顧壓力而殺死腦麻孩子，新聞引發外界關注。筆者身為照顧者，倒是想對同樣在長照路上前行的照顧者...

不被世界遺忘 才能預防孤獨死

近日「孤獨死」議題引發廣泛討論，台灣邁入超高齡社會，如果沒有做好預防，恐將有更多的孤獨死現象發生。

陸對我「長臂管轄」 賴總統只會甩鍋

賴清德總統昨日出席國家檔案館開幕典禮，被問及立委沈伯洋遭大陸以「分裂國家罪」立案調查一事強調，請立法院長韓國瑜聲援沈伯洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。