不被世界遺忘 才能預防孤獨死

近日「孤獨死」議題引發廣泛討論，台灣邁入超高齡社會，如果沒有做好預防，恐將有更多的孤獨死現象發生。

早期的農業社會幾乎沒有孤獨死現象發生，當時社會純樸、人情濃厚，村莊的居民彼此認識關心、每天互動、家戶敞開，誰家的婚喪喜慶都是村裡的頭等大事。

現代功利社會人情冷漠，鄰居見面彼此不打招呼，親戚不相往來，人與人之間互相防備，樹立起一道道冷漠的高牆。當你對外界冷漠，也就少了一個被關注的機會，更失去了一段溫暖交流的情誼。

獨居年代來臨，家是堡壘也是囚籠，斷了外界連結的獨居者，把自己鎖進孤單中。像台中獨居老婦案例，死亡兩個月後才被發現，據說連家人都很少聯繫，和鄰里也沒互動，她把自己活成一座孤島，而世界也早已將她遺忘。少子化、不婚不育，超高齡社會來臨，只有讓自己不被世界遺忘，才能預防孤獨死；政府要建構更有效的安全網，不該遺忘任何人。

除了政府的安全網要及時接住，獨居者個人的防範意識更是關鍵。只要不把自己孤立起來，就沒人能孤立你，加強親友間的聯繫，主動交三兩好友；平時建立良好的鄰里親友連結，或許只是簡單的一句問候、一個微笑，只要把心打開、把家門打開，讓連結不斷線，就不會被人們遺忘。

印度詩人泰戈爾有句名言：「生如夏花之絢爛，死如秋夜之靜美。」若自己願意從獨居的孤島裡走出來、與人保持連結，雖然活得並不絢麗，當有一天死亡降臨卻也不孤單，能有人陪著走最後一程。