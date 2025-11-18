聽新聞
陸對我「長臂管轄」 賴總統只會甩鍋

聯合報／ 彭士剛／文字工作者（屏東市）

賴清德總統昨日出席國家檔案館開幕典禮，被問及立委沈伯洋遭大陸以「分裂國家罪」立案調查一事強調，請立法院長韓國瑜聲援沈伯洋並非政治操作，而是捍衛國會尊嚴與維護言論自由。對於韓批評「自己生病、叫別人吃藥」，並以「桌子四隻腳」比喻台灣安全「已斷了三隻腳」，賴總統回應，真正削弱台灣安全的是對岸，不是台灣內部；還稱台灣內部雖屬不同政黨競爭，但對外必須團結一致，不該替侵略者找藉口。

從賴總統回應就能看出，他的台獨執念已是「病入膏肓」，韓院長的苦口婆心簡直是對牛彈琴。賴總統把中華民國憲法當作「災難」，偏執走「務實台獨」路線，堅持「新兩國論」並稱大陸為「境外敵對勢力」，為搞綠色獨裁支持大罷免，發表「團結國家十講」鞏固深綠同溫層。除了扭曲國家歷史、傳播台獨史觀，還稱政敵是要打掉的「雜質」，大罷免慘敗正是賴總統踐踏國人底線的後果。

面對複雜的兩岸關係，賴總統膚淺的認知更是災難；他曾表示自己擔任總統，兩岸發生戰爭機率是最低的，又說維持台海和平是他最重要的使命；結果其上任一年多來，中共對台的侵擾行動日益頻繁，我方安全空間不斷被壓縮，國防預算屢創新高，卻尚有超過二百億美元的美國軍購未交貨。如今中共欲對我方「長臂管轄」，連國會議員都無法倖免，賴總統除了譴責中共、情勒在野黨附和其論調外，有任何妥適的應對之策嗎？

面對中共威脅，朝野團結一致對外是全民共識，國民黨主席鄭麗文也說「覆巢之下無完卵，把中華民國毀了對誰都沒有好處」。但九年多來兩岸無法對話，正因民進黨政府拒絕九二共識，失去與大陸對話的基礎，甚且拋出「新兩國論」，這才是兩岸局勢緊張的根源。如今賴總統竟指控在野黨「不該替侵略者找藉口」，不啻廉價的貼標籤、撇責任。

回顧前總統馬英九執政時期，我方站穩中華民國憲法立場，以九二共識為基礎與中共交流對話、實現台海和平穩定；如今賴總統卻死抱台獨神主牌不放，導致台海局勢動盪不安。一味操作反中抗中，兩岸敵意螺旋逐步升高，但在雙方實力差距日益擴大之下，最後受苦的還是平民百姓。

賴總統個人的台獨信仰應受尊重，但也請總統理解多數國人期盼生活和平安定。依據中華民國憲法與對岸開展對話交流，是解開當前兩岸僵局的不二法門，堅持中華民國憲法，就是捍衛主權與自由民主制度；切莫因台獨信仰而摒棄憲法、使和平之門牢牢緊閉。奉勸賴總統別一味推卸責任，察納雅言、回頭是岸，才是元首應有的擔當。

中華民國憲法 台獨 中共 大罷免
相關新聞

科技．人文聯合講座／觀光立國應以美麗國格為桂冠

自二○○二年行政院推出「挑戰二○○八國家發展重點計畫」，將台灣旅遊人次倍增至五百萬後，透過跨部會整合設立行政院觀光發展推...

醫院支援偏鄉 解決衛生所缺醫

報載台中市卅家衛生所至十月，有高達十六家衛生所無專責醫師，缺額在短短兩年間翻倍。這非個別縣市的問題，根據衛福部醫療機構與...

長照3.0 正視缺失的一角

政府稱我們的長照正往「3.0階段」邁進，前進的過程中不乏微調、修正、爭論與妥協，但總之是往前進了。眼下的長照政策，從服務...

當個80分照顧者 放過自己

近期，一位老母親承受不了長年照顧壓力而殺死腦麻孩子，新聞引發外界關注。筆者身為照顧者，倒是想對同樣在長照路上前行的照顧者...

不被世界遺忘 才能預防孤獨死

近日「孤獨死」議題引發廣泛討論，台灣邁入超高齡社會，如果沒有做好預防，恐將有更多的孤獨死現象發生。

