和陸興台代替抗中保台 兩岸共贏

國民黨主席鄭麗文就任後倡議「和陸興台」路線，其核心為接受九二共識、認同憲法一中、兩岸同屬中華民族，具有中國人認同也有台灣人認同；主張兩岸進行交流對話、重啟協商、合作發展，這為台灣提供了一種兼具和平與務實的兩岸戰略選擇。

此路線不僅具有理論基礎及理性邏輯，也兼具務實的政策可行性。馬英九主政期間是兩岸和平穩定的「黃金八年」，可謂是「和陸興台」路線具體實踐的明證，兩岸外交休兵、降低政治敵意、軍事威懾降低，兩岸經濟社會文化亦密切交流合作。這消弭了現在的倚美謀獨、以武拒統、倚美抗中，也降低了軍事威懾及反外部勢力干涉的力度。

民進黨再次主政後，國際媒體將台海列為全球最易爆發戰爭的區域，甚至日前賴總統還被美國智庫學者認為是「魯莽的領導人」。俄烏戰爭與以哈戰爭對台均是啟示及借鏡，特別烏克蘭情境效應發酵，「今日烏克蘭、明日台灣」近在眼前，對戰爭風險的厭惡日增。台灣社會降低倚美論，疑美論增長，顯示台灣應選擇「和陸興台」路線及「友美和中」的均衡國際戰略，方為避戰和永保安康之道。

首先，從新現實主義出發，係從權力平衡與安全困境而選擇「和陸」路線。抗中保台路線強調透過軍備、國際政治結盟與象徵性挺台來維護安全，卻增加安全困境的脆弱性；這反而觸發大陸採取極限施壓，以致軍備競賽與誤判風險上升。

「和陸興台」係降低安全困境的平衡行為，這並非完全親中，而是避免台灣被捲入大國對抗，在美中間維持等距和均衡關係，是降低威脅、避免挑釁的安全策略。

其次，依據複雜相互依存理論，以交流降低敵意。在高度互賴的全球體系中，經濟社會與多層次互動能降低戰爭風險，形成穩定的利益結構。兩岸脫鉤斷鏈或「脫中入北」均違反互賴和平邏輯。此路線構建並回到互賴和平的本質，強調兩岸經貿互賴，重啟制度化協商、促進交流，形成多層次互動網絡。當兩岸互動愈多、接觸愈深、利益連結愈大，爆發戰爭機率就愈低。

最後，以建構主義強調身分認同。國際政治不僅由物質力量決定，也由身分、認同與敘事形塑。抗中保台建構於中國威脅論，界定大陸為境外敵對勢力，形成極端的台灣認同、否定中國認同，產生社會恐懼、身分區隔、心理疏離，加深了兩岸敵意螺旋。「和陸興台」試圖重建共榮共存及雙重認同，不必視對岸為境外敵對勢力，兩岸融合也不等於被動統一，台灣主體性與中華民族復興可以並存。

「和中友美」的身分建構，界定台灣不是美中對抗的棋子和馬前卒，既非反美也非親中。台灣不喪失主體性而是自主行為者。同時從認同中華民國、中華民族及中華文化，強化雙重認同，建構兩岸和平穩定框架。

「和陸興台」路線不僅具理論基礎、政策理性，也具有務實性與可行性。新現實主義意謂著「和陸」能降低安全困境，避免捲入大國衝突；相互依存論指明交流、加強互賴，可創造和平緩衝地帶；建構主義則能改變敵意敘事並重構雙重認同，平衡了兩岸和平與台灣主體性。

若政黨輪替取代抗中保台路線，「和陸興台」將成為中間務實路線的抉擇。