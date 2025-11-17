科技．人文聯合講座／從日本看台灣混合金融

剛剛在韓國落幕的ＡＰＥＣ財長會議，延續二○二四年以「Sustainable + Digital + Resilient =APEC」為主軸的方向，再度把永續、數位與韌性作為區域金融合作的核心座標。從利馬到仁川，財長們一再強調負責任財政與貨幣政策、債務透明，以及把氣候風險內嵌進高品質、具韌性的基礎建設，並透過永續金融倡議（ＳＦＩ）把永續金融從宣示推向「可操作、可複製」的制度。

在這個脈絡下，混合金融從來不是把錢混在一起，而是把制度、角色與誘因整合起來。日本用制度治理塑形，新加坡靠平台與市場基建領跑，韓國則以政策量體推進，讓亞洲混合金融正從一案一談，走向制度化與平台化的新階段。

日本的作法，是自上而下與自下而上的結合。日本內閣府二○二三年新版《開發協力大綱》，作為指導各部會的國家戰略性大綱文件，將ＯＤＡ、其他官方資金與民間資本視為同一工具箱，要求ＪＢＩＣ、ＪＩＣＡ等政策性金融機構透過協調融資、共同投資與保險／保證設計風險結構，主動「帶路」民間資本，而不是事後補洞。

國內政策則用監理與地方政策把這套思維落地。中央的金融廳二○二四年發布《影響力金融基本指引》，以監理語言要求金融機構遵循「意圖→衡量→管理」，把影響目標、ＫＰＩ、資訊揭露與風險管理綁在同一框架，不再容許只有ＥＳＧ修辭、缺乏實質機制。地方實踐上，東京都透過 Tokyo ESG Fund與官民連攜福祉基建基金等，把托育、高齡住宅等公共設施，包裝成兼具現金流與社會效益的長期資產投資。

這套設計已反映在成效上：日本影響力投資與地方正向影響金融（ＰＩＦ）案件近年明顯成長，不只大型都銀，地方銀行與信用金庫（信金）也從觀望變成主動出擊，從農業、醫療、長照到地方再生都可看到混合金融的實例。在與地方創生政策的連結部分，影響力志向金融宣言（ＩＤＦＩ）的地域ＰＩＦ實踐指引進一步整理出女性管理職比例、在地雇用、二氧化碳減量、再生能源導入、廢棄物回收率等共通ＫＰＩ，既呼應在地課題，又能對接國際投資人，等於為「影響力」建立一套可比較、可交易的共同語言和操作手冊。

站在台灣的角度，這已經不只是國際話題，而是一扇正在打開的窗口。今年十月，我在台灣影響力投資協會（ＴＩＩＡ）國際論壇現場，感受到影響力投資已從小圈子議題，變成金融業「下一階段必考題」。多位講者點出關鍵：公私協作的前提是信任與政策支持。政府若只被動等待「時機成熟」，公部門註定永遠落後市場半步；相反地，必須主動創建平台、促進對話，協助界定影響力衡量與法規適用方向，讓金融機構與企業有清楚的對齊座標。

面對超高齡、少子化與地方衰退三重壓力，台灣真正值得學習的，並不是單一的混合金融模式，而是那套形塑生態系的跨層級架構：上有國家級大綱與監理指引，中有政策性與地方金融的混合工具，下有平台與共通ＫＰＩ。若我們能在高齡照護、托育公共化、地方創生與能源轉型上建立類似制度，把看似「預算負擔」的領域，轉化為可衡量、可投資、可放大的影響力專案庫，台灣就不只是跟著ＡＰＥＣ新公式往前走，而是有機會用自己的解方，成為亞洲混合金融新常態中的關鍵示範者。

（作者為中國文化大學法律系教授兼永續創新學院院長）