華府正讓國際緊張態勢升溫

美國華府政治菁英仍掌控著全球戰爭及和平的最重要鑰匙，不過其成效總是讓人捏一把冷汗。川普自豪主導加薩地區的停火，但現以色列的空襲仍造成大量死傷，川普只能呼籲「停火協議應說話算話」。讓人更擔憂的是，華府決策菁英還想讓朝鮮半島及烏克蘭的局勢升溫，前者川普說已經批准南韓建造一艘核動力潛艇，後者是據說美國國防部已批准向烏克蘭提供戰斧飛彈，只等川普最後下令。

一時之間，朝鮮半島及烏克蘭的緊張態勢再度升級，固然這是美國對南韓及烏克蘭安全支持的一環，但核動力潛艇及戰斧飛彈的威力非比尋常，華府一旦操作不慎，極可能使兩地的局勢走向全面緊繃或擴大的局面。八月中旬的美韓聯合軍演，增加恐攻、無人機、網路、太空防衛等想定項目，都還在例行的軍事演習範圍。現提到美國提供核燃料，南韓正式宣布有意製造核動力潛艇，而川普加以批准，就是朝鮮半島全新變局的開始。當北韓正在建造核子動力潛艇，川普也快速回應同意南韓進行同樣的核子建設，可以確定朝鮮半島進入全面核子化的新階段。

戰斧飛彈的威力沒有核子動力潛艇般恐怖，但射程長達約一千六百公里的大規模殺傷性武器，可打擊俄羅斯大城市、石油及能源設施。若川普提供戰斧飛彈給烏克蘭，有可能逆轉當前俄烏戰爭態勢；當然，這極可能引發莫斯科大規模的報復，後續歐洲幾個大國恐將捲入。幸好，經由普亭與川普的溝通，川普有說不提供該飛彈給烏克蘭，讓人喘口氣。但不知為何，竟有所謂消息人士表示，川普仍沒有排除提供飛彈的可能性，美國防部也擬定川普同意後的「迅速交付」計畫，所謂「只等川普下令」的說法甚囂塵上。

國際法始祖格勞秀斯曾說，當他看到製造戰爭的許可證在整個基督教世界氾濫出現時，基督教國家應該感到可恥。當前，若華府決策菁英讓製造戰爭的許可證在朝鮮半島出現、或讓俄烏戰爭更加擴大，也該感到可恥。

特別是朝鮮半島，從歷史經驗觀察，該半島與台灣命運連動。當年甲午戰爭導火線在該半島，結局竟是台灣被割讓給日本；韓戰是北韓進攻南韓，台灣則僥倖得到美國第七艦隊的保護。現朝鮮半島核子競爭升級，台灣是禍是福？必須密切關注。