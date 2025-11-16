智者以小事大 非只任性

日前蘇起教授受訪，八字箴言評論當今國際情勢：「大國任性，小國認命。」最任性的大國，無庸置疑就是淪於川普一人說話算數、近乎「民主獨裁」的美國；相較中美大國的小國們，是否有少數是不甘心服軟、認命做小的呢？

以自認是美國最堅定的盟邦日本為例，日本相對美、中應為小國，但日本當政人士似不自認為小。日本新首相高市早苗上任後的「台灣有事、日本有事」言論，首遭中國駐日公使「斬首說」反彈，中國外交系統也口徑一致，從外交部以降各級外交機構全力動員「抗日」，就連遠在太平洋彼端的中國駐美大使館也加入戰局。

近日中國更發布「暫勿前往日本」通告，以安全為由勸阻公民訪日；大陸海事局網站也發布，十一月十七日至十九日將在黃海中部部分海域進行實彈射擊；在類似時間，媒體報導高市正考慮修訂「安保三文件」與「無核三原則」，原因是擔憂削弱美國核嚇阻力的效果。高市的表態所掀起的漣漪能擴散至什麼程度，有待觀察。

中國民眾是否真會拒訪日本尚不明確，但參照過往中國政府行事風格，若再升溫訴諸民族情緒和愛國主義，可能點燃民眾全面拒訪、抵制日貨等更強烈反制行動。日相的「台灣有事」言論雖事後申明不收回，惟在中國強烈抗議的系列組合拳之下，日本真能堅持此「介入台灣爭端」立場或是要默默認小、認命收回呢？

再回看近日的兩岸，大陸對台灣的長臂管轄企圖日益明顯、且具針對性。重慶警方日前宣布以「分裂國家罪」立案偵查沈伯洋，接著泉州警方懸賞徵集八炯與閩南狼的事證。閩南狼前往台中市警局自首，開嗆大陸網民；沈伯洋則在德國錄影挑戰中國，副總統蕭美琴也聲援：「我們不會退縮、不會沉默」。

但衡諸全球與中國簽有引渡條約的國家約六十個，以上三位被陸方認定為「台獨分子」者，往後若真被中國進行全球通緝，日後遊走國際是否有可能真在大陸邦交國被引渡、受審？儘管國際刑警組織近日表示，紅色通緝令不得涉及政治性質活動，但多少讓人心存憂懼。沈與兩位網紅現在固然也不認小、更不認命地與中國頑抗，但在國際間恐無「真有韌性」的任性條件。

賴清德總統對於沈伯洋遭陸方立案偵查一事，發言要求立法院長韓國瑜表態。韓也無懼接招，在就任院長後，罕見針對政治事件舉行記者會，重砲回擊：「自己生病讓別人吃藥」。揆諸賴接掌大位後，對中國一貫堅持「對等」、「互不隸屬」分庭抗禮立場，這也證明在台南市「任性」不進議會兩百多天的賴，依然在總統府任性，不認台灣為小。

古語有云：惟智者為能以小事大，賴既然不認為小、又非智者，民進黨對於「西台灣」的大者，如何在不交流下維持良好關係？如何不溝通便消弭海峽爭端？又如何不再接觸就能促進兩岸和平？民進黨對於任性的美國「川普大叔」可說姿態謙卑，對於相對台灣為大的日本也是擺盡低姿態，儼然奉其為大哥；惟同樣關鍵的鄰居大國，任性抗拒挑釁，若走到激怒對岸採取武力地步，大象走進瓷器店，任性的大腳一踩、大鼻一揮，台灣恐怕就只能認命認「碎」了！