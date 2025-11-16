星期透視／新重商主義下 國際情勢已陡變

日前日本新首相高市早苗在國會表示，若大陸武力攻台，可能演變成「存亡危機事態」促使日本行使集體自衛權。立論提出後質疑不斷，大陸駐大阪總領事發表「斬首說」，雖迫使高市改稱以後不再回答假設性問題，卻也表示不會收回發言。大陸與日本的關係也未見緩和，陸外交部除發文指副外長孫衛東「奉示召見」日本駐華大使金杉憲治，就高市涉華錯誤言行嚴正交涉，並呼籲中國民眾暫時避免前往日本；日本方面，則傳出在自民黨和日本維新會組成的執政聯盟內，討論修改日本的「非核三原則」。

倒是美國的態度讓人玩味。美國總統川普以及美國國務院，並未對高市的說法表示明確的支持。

高市風波演變至此，也說明國際局勢的現實。面對川普以新重商主義的方式全力為美國創造財富後，一個新的國際政經秩序正在快速形成中。在南韓和習近平會前，川普在社群媒體宣稱「Ｇ２即將召開」，預告了新秩序的來臨：一邊是自我中心的美國，另一邊則是奉行多邊主義的中國。

美國副戰爭部長柯伯吉主導的新版國防戰略報告，最能說明美國新的國際行為：優先保護美國本土高於圍堵中俄，經濟超過政治，美中關係應為勢力均衡，非生死爭霸。這種美國本土利益優先的新國際觀，導致中國漸次接管美國在國際經貿領域留下的空白。

川普與高市早苗在東京簽署日美關鍵礦物合作框架以及邁向美日同盟新黃金時代兩文件，講的不是共同防禦，而是敲定關稅與投資協議的細節。南韓總統李在明和川普會晤時，表示韓國將增加國防開支，擴大對美投資與採購，支持美國製造業的復興，談的都是美國利益。

但另一方面，習近平和李在明簽訂七個備忘錄，互換本幣協議，推進經濟合作共同計畫；和高市早苗確認互利共贏戰略，和加拿大首相確認關係折轉，擴大經貿合作。今年七月，澳洲總理艾班尼斯在北京與李強舉行第十屆「中澳年度領導人會談」，重申以經貿合作為主軸，強化在國際多邊機制中的合作，舉行戰略、經濟對話，支持「全面戰略夥伴關係」，檢視自貿協定以促進經貿合作。十月東協峰會中，中方升級雙邊自貿協議，納入數位經濟、綠色經濟、供應鏈。

鑒於台海情勢危殆，過去美國利用各種國際場合，尋求對台海和平的支持，譬如去年四月美日韓高峰會，重申台海和平穩定於全球和平發展不可或缺；拜習在去年ＡＰＥＣ利馬峰會見面，拜登強調一中不變，反對任何片面改變台海現狀，美日韓則發表共同聲明，體認台海和平穩定於印太安全發展不可或缺。但這次非但川習會沒提台灣，川普和他國領袖見面時，台海議題都不見蹤影。

中方不提台灣令人納悶，但證據顯示美中對台海議題或已形成共識。川習會後中國駐美大使謝鋒稱，中美關係過去九個多月經歷起伏，最重要的啟示是「兩國領袖的戰略引領是定海神針，今年川習多次通話、致信，在緊要關頭掌舵中美關係」。

從拒絕賴清德過境、暫停四億美元軍援、與陸方討論關稅時提及和平統一、ＡＰＥＣ會後處理台美關稅談判，目的都是美中談判。五月美國防長赫塞斯在香格里拉對話時，批評北京準備以武力改變印太權力平衡，但赫塞斯十月和大陸國防部長董軍在東協防長會議見面後卻説：我和總統都認爲，美中關係從來都沒有這麼好過。

面對川普的自我中心，國際政經情勢已經陡變，台灣兀自對政治人物接受西方幾位國會議員邀請而沾沾自喜，不知今夕何夕！

（作者為文化大學國發大陸所兼任教授、陸委會前副主委）