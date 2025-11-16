名家縱論／國家興衰 內政優先

今年十月卅日習近平與川普在韓國釜山舉行峰會之後，中國大陸外長王毅指出，元首外交始終是中美關係的「定盤星」，元首會晤可以減少誤判、避免關係大起大落，他認為雙方有望迎來「一段穩定可控時期」。

由此預判明年中國大陸對美政策將以元首外交為主軸，在競爭的結構下維護和緩的關係。明年四月川普預計應邀對大陸進行國事訪問，十一月將在大陸深圳舉辦亞太經合會領導人非正式會議，十二月川普計畫在自己位於邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部主辦二十國集團峰會。此外川普訪大陸之後，也不排除習近平將回訪美國，如果一切順利，明年將有機會暫時和解，爭取有效管控經濟競爭的升高。

當前的中美競爭格局，並非冷戰時期意識形態與軍事的二元性對抗，受到全球經濟、科技高度互賴以及多極化的影響，中美雙方雖然在制裁、反制裁的對抗循環，但是雙方仍將守住不致全面破裂的底線，同時在國際層次，各自尋求在不同議題上鬆散的聯合，全球局勢複雜多變，但是諸多的挑戰其實來自內部的問題。

習近平的「中華民族偉大復興」，與川普的「讓美國再次偉大」，都是在尋求解決自身的問題與規畫國家的遠大目標。中國大陸改革開放雖然帶來傲人的經濟成長，但是也出現嚴重的貪腐與紀律的問題，因此整頓黨紀、權力集中於黨中央，以及打擊貪腐，就成為習近平上台後施政的重點。

最近大陸國防部宣布對何衛東、苗華、林向陽等九位上將，立案審查調查，開除黨籍軍籍並起訴，顯示習近平權力穩固，持續要求對黨的忠誠以及打擊貪腐的決心；而「十五五規劃」也突出科技自主與創新的核心目標，展現出自我修復的能力，以及自力更生的民族尊嚴，有利於民眾對中國體制的信心。

在太平洋彼岸的美國，也對軍隊做出整頓，國防部長赫塞斯在過去九個月內，已經開除或邊緣化至少二十多名將領與海軍上將。赫塞斯的這些舉措幾乎都沒有清楚說明理由，赫塞斯致力於拆除拜登政府的多元平等政策、恢復「戰士精神」。

相較於中國大陸的實事求是，美國政界則充滿冷戰式口號，卻缺乏重建工業與供應鏈的決心。但是我們也不能誇大美國實力的相對衰退，美國在軍事、科技與金融方面仍享有極大的優勢，衰退只是「現象」，尚未達到結構性的「轉變」。

在非二元對立的國際政治結構下，國家在政策選擇上存在相對的靈活性，但是我們面臨最大的挑戰卻是僵化的意識形態對立，在身分、黨派與國家的認同上存在根本性的矛盾，造成嚴重的內耗。加上制度上的缺失，得票率只有四成左右的少數總統，面對國會占多數的在野黨，彼此的對立比台灣海峽還要寬與深。

其實改變存乎於領導人一念之間，在相對鬆散的國際政治結構下，尋求朝野和解與共識，提出全民可以接受而不是製造更多對立的目標，方為上策。（作者為政治大學東亞所名譽教授）