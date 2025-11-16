聽新聞
0:00 / 0:00

名家縱論／國家興衰 內政優先

聯合報／ 邱坤玄

今年十月卅日習近平與川普在韓國釜山舉行峰會之後，中國大陸外長王毅指出，元首外交始終是中美關係的「定盤星」，元首會晤可以減少誤判、避免關係大起大落，他認為雙方有望迎來「一段穩定可控時期」。

由此預判明年中國大陸對美政策將以元首外交為主軸，在競爭的結構下維護和緩的關係。明年四月川普預計應邀對大陸進行國事訪問，十一月將在大陸深圳舉辦亞太經合會領導人非正式會議，十二月川普計畫在自己位於邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部主辦二十國集團峰會。此外川普訪大陸之後，也不排除習近平將回訪美國，如果一切順利，明年將有機會暫時和解，爭取有效管控經濟競爭的升高。

當前的中美競爭格局，並非冷戰時期意識形態與軍事的二元性對抗，受到全球經濟、科技高度互賴以及多極化的影響，中美雙方雖然在制裁、反制裁的對抗循環，但是雙方仍將守住不致全面破裂的底線，同時在國際層次，各自尋求在不同議題上鬆散的聯合，全球局勢複雜多變，但是諸多的挑戰其實來自內部的問題。

習近平的「中華民族偉大復興」，與川普的「讓美國再次偉大」，都是在尋求解決自身的問題與規畫國家的遠大目標。中國大陸改革開放雖然帶來傲人的經濟成長，但是也出現嚴重的貪腐與紀律的問題，因此整頓黨紀、權力集中於黨中央，以及打擊貪腐，就成為習近平上台後施政的重點。

最近大陸國防部宣布對何衛東、苗華、林向陽等九位上將，立案審查調查，開除黨籍軍籍並起訴，顯示習近平權力穩固，持續要求對黨的忠誠以及打擊貪腐的決心；而「十五五規劃」也突出科技自主與創新的核心目標，展現出自我修復的能力，以及自力更生的民族尊嚴，有利於民眾對中國體制的信心。

在太平洋彼岸的美國，也對軍隊做出整頓，國防部長赫塞斯在過去九個月內，已經開除或邊緣化至少二十多名將領與海軍上將。赫塞斯的這些舉措幾乎都沒有清楚說明理由，赫塞斯致力於拆除拜登政府的多元平等政策、恢復「戰士精神」。

相較於中國大陸的實事求是，美國政界則充滿冷戰式口號，卻缺乏重建工業與供應鏈的決心。但是我們也不能誇大美國實力的相對衰退，美國在軍事、科技與金融方面仍享有極大的優勢，衰退只是「現象」，尚未達到結構性的「轉變」。

在非二元對立的國際政治結構下，國家在政策選擇上存在相對的靈活性，但是我們面臨最大的挑戰卻是僵化的意識形態對立，在身分、黨派與國家的認同上存在根本性的矛盾，造成嚴重的內耗。加上制度上的缺失，得票率只有四成左右的少數總統，面對國會占多數的在野黨，彼此的對立比台灣海峽還要寬與深。

其實改變存乎於領導人一念之間，在相對鬆散的國際政治結構下，尋求朝野和解與共識，提出全民可以接受而不是製造更多對立的目標，方為上策。（作者為政治大學東亞所名譽教授）

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

泰柬衝突再起 川普通話兩國當和事佬

容易找到人…川普政府鎖定逮捕無證親子 已數千兒童與監護人分離

政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

相關新聞

智者以小事大 非只任性

日前蘇起教授受訪，八字箴言評論當今國際情勢：「大國任性，小國認命。」最任性的大國，無庸置疑就是淪於川普一人說話算數、近乎...

星期透視／新重商主義下 國際情勢已陡變

日前日本新首相高市早苗在國會表示，若大陸武力攻台，可能演變成「存亡危機事態」促使日本行使集體自衛權。立論提出後質疑不斷，...

名家縱論／國家興衰 內政優先

今年十月卅日習近平與川普在韓國釜山舉行峰會之後，中國大陸外長王毅指出，元首外交始終是中美關係的「定盤星」，元首會晤可以減...

​大屋頂下／白色恐怖是一支迴旋鏢（上） 馬場町 鄭麗文刀口舔血

驚濤拍孤島，碧波映天曉；

華府正讓國際緊張態勢升溫

美國華府政治菁英仍掌控著全球戰爭及和平的最重要鑰匙，不過其成效總是讓人捏一把冷汗。川普自豪主導加薩地區的停火，但現以色列...

社工訪獨老易遭拒 里鄰長來幫忙

日前報載「孤獨死亮紅燈事件，社安網2.0將增聘逾一千五百名社工」；昨天又傳出台中市八旬獨居曾姓婦人，因水公司發現用水異常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。