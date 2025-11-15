馬太鞍水淹明利村 中央應問責補償

日昨行政院通過兩百七十億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，是依據立法院先前通過的《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》編列，以助國家防災治理能力和災區重建家園。當預算與法案迅速通過，真正的課題更在於：中央政府是否願意正視災害背後的制度缺陷，並修補行政怠惰所造成的漏洞。

花蓮馬太鞍溪再度溢流，萬榮鄉明利村遭禍。這不是單純的天災，而是一場可以預防的人禍。從明利村長林萬成多次預警、到中央官員輕率評估「不會有問題」、再到水利署長事後鞠躬道歉，整起事件揭露的不僅是工程管理的缺陷，更暴露出中央行政體系的制度性失靈。

在法治國家，中央政府的責任不止於災後慰問與檢討，更應包括災前的預警、防護與決策責任。當地多次通報堤防尾端破口與溢流風險，中央卻以「已加固」、「風險低」為由延宕處理。從「預警不理」到「災後鞠躬」，這樣的行政文化不僅是一種懈怠，更是一種傲慢。

事實上，中央與地方在防災權責上並非平等。中央掌握決策與工程主導權，地方多只能通報與等待，且堰塞湖又屬中央權責。明利村長自七月起就多次向中央警示堤防破口，甚至在緊急會議中由總協調官明確指示要處理，但三個月過去毫無進展；直到洪水爆發前夕，水利署仍堅稱「沒問題」。這種反應遲滯讓地方基層成了防災體系中最脆弱的一環。

馬太鞍溪流域的災害並非首次。今年九月光復洪災時，地方與專家早已指出堤防設計與疏濬路線錯誤是致災主因，要求中央全面檢討；兩個月後，相同問題竟在上游明利村重演，足見檢討未落實，制度病根未除。

依據《國家賠償法》，若公務員執行職務時因故意或過失侵害人民權益，或公有公共設施因設置或管理有欠缺，導致損害發生，國家應負賠償責任。明利村事件中，村長多次具體通報缺口，中央亦派員會勘，顯示政府「應知」風險存在。若行政機關仍怠於作為，未履行法定防災義務，其不作為與損害間具相當因果關係，即可能構成典型的公務過失。

因此，災民的正義不僅是金錢補償，更在於問責。中央政府應主動啟動「行政調查與國賠協商程序」，公開檢視決策延誤與判斷錯誤，並設立專責窗口協助災民申請賠償。唯有透過制度化的問責與補償，才能恢復人民對政府的信任。

政府長期將天災視為「不可抗力」，藉此迴避責任；然而，當警訊早已出現、防護明顯不足，就不再是天災而是人禍。預算可以重建家園，但唯有問責與改革，才能重建人民對政府的信任。中央應記取這場慘痛教訓，落實「預防勝於搶救」的治理原則，讓每一次災難都成為制度進步的起點，而非官僚推責的終點。